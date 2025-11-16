Islam Makhachev lucha contra las lágrimas después de vencer a JDM en UFC 322 Y superar a Khabib antes de celebrar con Hasbulla

ISLAM MAKHACHEV contuvo las lágrimas después de escribir su nombre en la historia con una aplastante victoria sobre Jack Della Maddalena.

La máquina demoledora rusa desafió temprano a JDM por el título de peso welter en el evento principal de UFC 322 en el Madison Square Garden. esta mañana.

Después de dominar a todos los participantes en el peso ligero, Makhachev, de 34 años, ascendió del peso ligero para tratar de convertirse en el décimo peleador masculino en ostentar títulos en dos categorías de peso.

Y el destructor daguestaní hizo precisamente eso con una destructiva victoria sobre el JDM frente a una ruidosa multitud en el MSG.

La victoria sobre JDM vio a Makhachev superar aún más a su mentor e ícono de MMA, Khabib Nurmagomedov.

En enero, reclamó el récord de mayor cantidad de defensas del título de las 155 libras con una victoria por sumisión sobre Renato Moicano.

Y reclamar un segundo cinturón, a los ojos de muchos, lo hará eclipsar los logros del miembro del Salón de la Fama Nurmagomedov.

JDM inmediatamente tomó el centro del octágono y descorchó una ráfaga de tres golpes al retador.

Pero pronto estuvo de espaldas gracias a un amplio derribo del retador después de que los fanáticos intercambiaron cánticos para ambos hombres.

Della Maddalena hizo bien en ponerse de pie, pero no pudo librarse del daguestaní hasta el final del asalto, durante el cual fue advertido sobre una patada hacia arriba ilegal.

Después del reinicio, JDM dudó en lanzar golpes en grupo por temor a ser derribado.

Makhachev luego conectó parcialmente una patada en la cabeza antes de asegurar un clinch y derribar a JDM nuevamente y usar una presión aplastante para aguantarlo hasta el final de la ronda.

