Ivan Toney es ‘objeto de la carrera de transferencias de la Premier League’ con el Everton entre los clubes que monitorean al exdelantero del Brentford

El EVERTON se encuentra entre varios clubes de la Premier League que buscan fichar a Ivan Toney en enero.

El delantero inglés está ansioso por subirse al avión para la Copa del Mundo del próximo verano.

Y los informes afirman que Toney, que actualmente juega en Arabia Saudita, está abierto a regresar a la Premier League luego de su salida del Brentford hace 18 meses.

El jugador de 29 años dejó el oeste de Londres por Al Ahli en un movimiento de £ 40 millones que le reportó £ 400.000 a la semana en salario.

Desde entonces, Toney ha marcado 41 goles en 59 partidos y ganó la Liga de Campeones asiática.

Pero después de jugar por última vez para el técnico de Inglaterra, Thomas Tuchel, en junio, el sicario ahora podría hacer un sorprendente regreso a la Premier League para salvar su sueño de la Copa del Mundo.

Según Sky Sports, numerosos clubes de primera categoría han solicitado un acuerdo en enero.

El principal de ellos es el Everton, que ha luchado por conseguir goles con David Moyes.

Se considera que la tarifa de transferencia de Toney no sería un problema.

Pero su gigantesco salario podría resultar un obstáculo si el delantero no acepta un recorte en su salario actual.

Los informes también afirman que Tottenham podría atacar este invierno.

El jefe de los Spurs, Thomas Frank, y Toney disfrutaron juntos de una fructífera relación de trabajo en Brentford.

Hasta ahora, Frank ha luchado por sacar lo mejor de su actual generación de delanteros.

Y una reunión con Toney podría estar en juego.