Ivana Knoll viste un atrevido atuendo estilo bondage para un baile obsceno mientras la fan más popular de la Copa del Mundo lanza su video musical

Enrique Salazar
IVANA KNOLL lució un atuendo muy atrevido cuando lanzó un atrevido video musical.

La glamorosa superfan y modelo croata saltó a la fama durante la Copa del Mundo de 2022.

Ivana Knoll lanzó un nuevo video musicalCrédito: Youtube
El clip presentaba algunos outfits muy atrevidos.Crédito: Youtube
Knoll se dedicó a ser DJCrédito: Youtube
Ella también lució varios otros conjuntos reveladores.Crédito: Youtube
El video presentaba muchos bailes obscenos.Crédito: Youtube

Siguió a su país y los animó en Qatar.

Esto le valió el prestigioso apodo de “la fan más apasionada” del torneo.

Y tres años después, continúa sacando provecho de su fama, que la ha visto acumular la asombrosa cifra de 2,8 millones de seguidores en Instagram.

Knoll, de 33 años, lanzó su nuevo sencillo durante el fin de semana.

La canción, titulada City Lights, fue publicada en su canal de YouTube bajo el nombre artístico de Knolldoll.

Y en el palpitante vídeo de tres minutos y medio, lució varios conjuntos reveladores.

Eso incluyó que Knoll optara por un número de estilo bondage, así como otros uniformes diminutos o incluso transparentes.

En la canción, combinó muchos bailes provocativos con ser DJ en un estudio y posar seductoramente para la cámara en la parte trasera de un lujoso auto.

Y algunos de sus 11.000 suscriptores inundaron los comentarios de YouTube con mensajes de apoyo a la melodía y el vídeo que la acompaña.

Uno dijo: “¡Guau! ¡Bravo Ivana!”.

Otro escribió: “Queremos más canciones”.

Un tercero agregó: “¡¡Esta canción SLAPS!!”

Un cuarto escribió: “¡Me encanta!”

Un quinto sonrió: “Increíble, eres una leyenda”.

Y un usuario final respondió: “Buena música, increíble video”.

Knoll saltó a la fama animando a Croacia en el Mundial 2022Crédito: Getty
Disfrutó de una visita a Londres para una sesión de fotos, incluso con una cabina telefónica destrozada.Crédito: chapoteo
Ella debutó con una nueva y atrevida apariencia en el Gran Premio de Miami a principios de este año.Crédito: AFP



