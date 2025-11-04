Jacob Cofie enciende el baloncesto masculino de la USC con la victoria inaugural de la temporada

El delantero de segundo año de la USC, Jacob Cofie, no reveló exactamente lo que dijo el entrenador Eric Musselman en el vestuario durante el entretiempo el lunes por la noche, solo que “definitivamente me encendió”.

Sea lo que sea, funcionó cuando Cofie, uno de los 10 transferidos, cobró vida con 19 puntos y seis rebotes en la segunda mitad, terminando con un doble-doble cuando los Trojans lograron una cómoda victoria por 94-64 sobre Cal Poly San Luis Obispo en su primer partido de temporada en Galen Center.

Cofie, un transferido de Virginia, terminó con 23 puntos, 10 rebotes y tres tapones y Ezra Ausar añadió 21 puntos, seis rebotes y cuatro asistencias. Rodney Rice anotó 21 puntos y ocho asistencias para los Trojans.

“Me sentí muy bien”, dijo Cofie. “Sentí que dejé que el juego viniera a mí. Marqué muchas asistencias de Rodney, Ezra [Ausar]y sí, deja que el juego venga a mí”.

Durante la mayor parte del lunes por la noche, USC jugó como un equipo con 13 jugadores nuevos. Las preocupaciones de Musselman en la pretemporada sobre la ofensiva de los Trojans probablemente no disminuyeron después de ver a los Trojans luchar en la primera mitad, disparando solo el 41% desde la cancha y el 36% desde lo profundo mientras eran superados en rebotes (22-20). Tampoco lograron capitalizar completamente las 22 pérdidas de balón de Cal Poly.

USC no pudo quedarse con el juego en la primera mitad ya que Cal Poly, un mid-major que venía de una temporada 16-19, solo estaba perdiendo por seis puntos en el medio tiempo.

A medida que avanzaba la primera mitad, los troyanos lucharon por seguir el ritmo de los Mustangs. En un momento, Musselman comenzó a cuestionar si su equipo estaba lo suficientemente condicionado.

“[Cal Poly has] una cierta identidad, un cierto estilo”, dijo Musselman. “Y hay que darles mucho crédito. Jugaron como querían jugar”.

Musselman también encontró más oportunidades para Cofie, quien jugó 10 y 15 minutos en cada uno de los dos partidos de exhibición de los Trojans contra Loyola Marymount y Grand Canyon. Jugó 26 minutos el lunes. Parte de eso fue dictado por los enfrentamientos (USC no necesitaba tanta protección del aro contra Cal Poly como alguien que pudiera proteger la línea de tres puntos), pero también fue la consistencia de Cofie antes del primer partido lo que convenció a Musselman de que era digno de más tiempo de juego.

Cofie fue más agresivo al llegar al aro que cazar a los tres, aunque hizo su único intento desde lo profundo de la segunda mitad.

Cofie inmediatamente marcó la pauta para la segunda mitad con un robo, seguido de un rebote ofensivo y una volcada en los primeros 30 segundos. Terminó el juego haciendo sus últimos cuatro tiros, incluido un mate cuando faltaban 41 segundos.

“Rodó el borde con fuerza”, dijo Musselman. “Realmente me encantaron los pases interiores de nuestros grandes… Creo que con Jacob quería jugar más minutos de los que había visto en esos dos juegos de exhibición, así que creo que estaba concentrado y realmente quería demostrarlo. [himself].”

Musselman dijo que la alineación de la USC podría modificarse juego a juego. Tiene que encontrar suficientes minutos para Cofie, Ausar y Gabe Dynes, quienes jugaron mucho en los dos partidos de exhibición del equipo, pero se limitaron a seis minutos contra Cal Poly.

“Cuando construimos la plantilla, no construimos la plantilla para esos dos muchachos. [Cofie and Ausar] jugar de 10 a 15 minutos”, dijo Musselman. “Y no puedes jugar los tres 30 minutos. No hay suficiente tiempo”.

Le gusta la versatilidad de Cofie y Ausar. Le gusta su velocidad lateral y cómo se emparejaron ofensivamente el lunes por la noche. Los enfrentamientos probablemente dictarán sus roles en los próximos juegos.

Pero Cofie probablemente se ganó otra dura mirada de cara al próximo partido de los Trojans contra Manhattan el domingo.