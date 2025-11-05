Jake LaRavia no será desconocido para los fanáticos de los Lakers por mucho más tiempo con juegos como este

Los Lakers pidieron un tiempo muerto cuando restaban 9:35 del último cuarto el domingo en un intento de frenar a un equipo del Miami Heat que había reducido una ventaja de 18 puntos de los Lakers a tres puntos. Fuera del tiempo muerto, el balón terminó en manos no de Luka Doncic o Austin Reaves, sino de Jake LaRavia.

Le correspondía a LaRavia cumplir en un momento bastante importante, y lo hizo enfáticamente con una volcada con la mano izquierda sobre el centro del Heat, Kel’el Ware, de 7 pies.

La ventaja de los Lakers nunca bajó de cuatro puntos en el resto del camino.

“No tengo idea”, dijo LaRavia cuando se le preguntó cómo logró la volcada sobre un defensor más alto. “Esta fue la primera vez que hice un mate, creo, en mucho tiempo con mi mano izquierda y vi un carril abierto. Lo estaba atacando agresivamente y él saltó un poco tarde. Entonces, me acerqué para encestar el balón por primera vez porque solo estaba tratando de colocarlo”.

Fue otra noche más en la que LaRavia, que anotó 25 puntos, ocho rebotes y cuatro robos, fue agresivo para los Lakers, desempeñando un papel destacado en la victoria de los Lakers por 130-120 sobre el Heat el domingo por la noche en Crypto.com Arena.

En sus últimos tres juegos, LaRavia ha estado llorando.

Logró 13 puntos con cinco de ocho tiros y cinco rebotes en Memphis el viernes pasado por la noche y anotó 27 puntos con 10 de 11 tiros, incluyendo cinco de seis tiros de tres puntos el miércoles por la noche en Minnesota.

“Sí, recientemente estuve anotando muchos puntos”, dijo LaRavia. “Estoy haciendo muchos tiros, al final del día. En el partido contra Minnesota fallé un tiro. En este juego fallé tres tiros, así que obviamente cuando juego, lanzando la pelota al 80% o más, voy a anotar mucho. Pero repito, predico esto cada vez que hablo con los medios, es muy fácil jugar con Luka y AR. Muchos de mis baldes pasan por delante de la defensa en transición, simplemente corren más fuerte que el otro equipo y logran esos mates. o esas bandejas, y luego simplemente disparar triples cuando los consiga”.

Incluso si los fanáticos no saben su nombre, están comenzando a reconocer a LaRavia por sus hazañas goleadoras.

Durante el partido en Minnesota, los fanáticos gritaron: “¿Quién es el número 12?”

Ese es el número de LaRavia.

“Levanté las manos así y estuve de acuerdo con ellos: ‘¿Quién es el número 12?’ En cierto modo jugué un poco con eso”, dijo LaRavia. “Encuentro ese tipo de cosas divertidas, porque no soy muy conocido en este momento, así que estoy cabeza abajo, trabajando duro. Eso es todo lo que hago”.

Bueno, durante el partido del domingo por la noche, los fanáticos de los Lakers bromearon: “¿Quién es el número 12?”

“Lo escuché unas tres veces”, dijo. “Creo que es bueno. Un saludo [to Minnesota’s] Anthony Edwards por permitir que ese clip se volviera viral. Sí, creo que es bueno. Creo que es gracioso”.

Jaxson Hayes protagoniza su papel

Jaxson Hayes y Jake LaRavia comparten un momento durante la segunda mitad del domingo. (Eric Thayer / Los Ángeles Times)

Jaxson Hayes subió al podio después del juego vistiendo una camiseta de los Dodgers, una que había recibido con su nombre y el número 11 en la espalda al realizar el primer lanzamiento en un juego.

Hayes habló de lo “emocionado” que estaba al ver a los Dodgers ganar la Serie Mundial sobre los Azulejos de Toronto el sábado por la noche.

“Solía ​​ser fanático de los Rojos, pero luego cancelaron que hiciera el primer lanzamiento varias veces, así que ahora soy fanático de los Dodgers”, dijo Hayes. “Y luego, sí, estaba entusiasmado. Ese juego fue una locura. Realmente no me metí en el béisbol hasta que me mudé aquí y ahora veo muchos juegos de los Dodgers. Fue una locura”.

Hayes comenzó como centro de los Lakers contra el Heat porque Deandre Ayton quedó fuera por espasmos en la espalda.

Hayes estaba en su juego, atrapando pases elevados para mates, corriendo activo por la cancha para anotar 15 puntos y capturar cinco rebotes. Acertó sus siete tiros.

“Mis guardias me miran bien”, dijo Hayes. “Simplemente hago lo mismo todas las noches. Depende de cómo sea la defensa. A veces pueden ser simplemente ellos golpeándome en el bolsillo, yo golpeando una esquina. Otras noches, puede ser que yo haga mates. Otras noches, es el guardia que sale a hacer bandejas. Así que, quiero decir, son realmente los guardias los que me ponen en marcha”.

Hayes incluso anotó un triple, el primero de la temporada.

Bronny James juega minutos importantes

Bronny James hace mates durante la primera mitad contra Miami el domingo. (Eric Thayer / Los Ángeles Times)

Bronny James jugó casi siete minutos en el último cuarto, una señal de la fe que el entrenador de los Lakers, JJ Redick, tiene en su base de segundo año.

James jugó poco más de 18 minutos en total, anotando sólo dos puntos, pero logrando tres robos.

“Pensé que era muy bueno con el balón”, dijo Redick. “Robó el balón, pero pensé que era muy bueno con el balón”.

La canasta de James surgió de un pase elevado de Reaves en el contraataque, una volcada que tuvo a la multitud de pie y a sus compañeros saltando del banco, incluido su padre, LeBron, quien todavía está fuera con ciática.