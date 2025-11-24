Jake Paul responde al reclamo de cancelación de la pelea de Anthony Joshua en una perorata con clasificación X contra su rival

JAKE PAUL ha respondido brutalmente a las afirmaciones de que su pelea con Anthony Joshua no llegará a buen término.

La sensación de las redes sociales se enfrentará al ex dos veces campeón de peso pesado en un choque cuerpo a cuerpo en Miami el 19 de diciembre.

La pareja se enfrentó por primera vez desde que se programó su pelea el viernes, con Joshua superando a la ex estrella de Disney.

Pero el enfrentamiento llevó a muchos, incluido el ex campeón interino de peso ligero del CMB, Ryan García, a creer en la pelea. NO SEGUIRÁ ADELANTE.

Al ver al dúo, de 28 y 36 años respectivamente, enfrentarse, García escribió en X: “Dudo seriamente que esta pelea entre Jake y Anthony se lleve a cabo.

“Es una gran desventaja, simplemente no tiene sentido. Después de la conferencia de prensa eso es evidente”.

No pasó mucho tiempo para que la audaz afirmación de García llamara la atención de Paul, quien tuvo una respuesta contundente a la controvertida estrella.

Él dijo: “Lo que no tiene sentido es que pelees por un cinturón del CMB”. [clash with Mario Barrios] después de recibir una paliza de Rolly [Romero].

“Y otras cinco cosas que podría mencionar.

“Pero bueno, eso no es nada malo para ti, tienes mucho… no, no vas a tener nada grande”.

Jake Paul vs Anthony Joshua – toda la información ¡Un verdadero milagro navideño! El mundo se detendrá el 19 de diciembre cuando la cara del boxeo británico Anthony Joshua esté listo para enfrentarse a la sensación de las redes sociales Jake Paul. AJ interviene con un mes de antelación después de que el enfrentamiento de Paul 'David vs Goliat' con Gervonta Davis fuera cancelado debido a la demanda civil de Tank. Y Joshua estará desesperado por no sufrir el mismo destino que las leyendas Mike Tyson y Julio César Chávez Jr, quienes perdieron ante el YouTuber convertido en boxeador Paul.

Paul, quien ha superado a varios luchadores veteranos de MMA y a Mike Tyson, de 58 años, en su carrera boxística, enfrenta una tarea casi imposible para vencer a AJ.

Pero insiste en que conmocionará al mundo y le propinará brutalmente al amado británico la cuarta derrota de su carrera.

Luego agregó: “Esta será la sorpresa más grande en el boxeo. historia. no dudes destino.”

Mientras tanto, Joshua ha prometido hacer un trabajo de demolición con el estadounidense y demostrarle que el juego de la lucha tiene niveles.

Dijo: “Voy a romperle la cara y romperle el cuerpo. Estoy aquí para demostrar que soy el mejor luchador”.

“Lo pisotearé. Esa es la mentalidad de un luchador.

“Realmente voy a querer lastimarlo. Eso es lo que quiero hacer”.