Jamar Brown muestra su talento en la victoria de exhibición de UCLA sobre UC Irvine

El jugador de UCLA que registró la mayor cantidad de minutos, atrapó la mayor cantidad de rebotes y logró la mayor cantidad de robos el martes por la noche también fue el que probablemente llegó más lejos en su carrera universitaria.

Y cuando la temporada comience la próxima semana, es probable que desempeñe un papel más importante de lo esperado.

Jamar Brown continuó demostrando que está listo para el baloncesto universitario importante al registrar un doble-doble durante la goleada 94-64 de los Bruins No. 12 sobre UC Irvine en el Pauley Pavilion en su último partido de exhibición.

Brown terminó con 13 puntos restantes con máximos del equipo en rebotes (10), robos (tres) y minutos (28), producción que fue en gran medida el resultado de un enfoque implacable para alguien que comenzó su carrera en el nivel universitario y pasó las últimas dos temporadas jugando en la Summit League.

“Con Jamar Brown, nunca es necesario entrenar el esfuerzo o la actitud, y estoy hablando del máximo”, dijo el entrenador de UCLA, Mick Cronin. “Su esfuerzo, como el de algunos muchachos, te dirán: ‘Juego duro’. Pero si los miras, juegan como al 80%. Jamar Brown juega al 100%. No podría pedirle que juegue más duro de lo que él juega”.

Brown podría comenzar el primer partido de la temporada de UCLA contra Eastern Washington el lunes con Eric Dailey Jr. considerado duda debido a una distensión en la rodilla. Cronin dijo que Dailey había regresado a la cancha de práctica pero que no jugaría hasta que Cronin se sintiera cómodo, lo cual era poco probable que fuera para el primer partido dado que solo quedaban cuatro prácticas antes de esa fecha.

“Quiero decir, simplemente no tiene sentido”, dijo Cronin sobre apresurar el regreso de Dailey. “Es una temporada larga, tenemos muchos muchachos”.

El guardia de UCLA, Jamar Brown, salta para capturar un rebote contra UC Irvine en la segunda mitad de la victoria de exhibición del martes. (Ethan Swope / Prensa Asociada)

Los Bruins revelaron esa profundidad mientras construían ventajas de hasta 43 puntos contra los Anteaters. UC Irvine logró lo que podría haber sido una de las mayores victorias en la historia de la escuela en esta cancha cuando los Anteaters vencieron a UCLA en la primera ronda del Torneo Nacional por Invitación de 1986, pero los Anteaters fueron completamente superados en todas las posiciones el martes.

Después de luchar contra San Diego State en un juego de exhibición anterior, el delantero de UCLA Tyler Bilodeau redescubrió su estilo de tiro con algunos consejos de práctica de Cronin. Bilodeau acertó ocho de 10 tiros y los tres triples, anotando 12 puntos consecutivos para los Bruins en los últimos 2 minutos y 48 segundos de la primera mitad.

“Mis pies se estaban volviendo demasiado estrechos”, dijo Bilodeau sobre su mecánica de tiro anterior, “así que me pones una toalla entre los pies. [in practice] y simplemente pasar el balón y simplemente atrapar y disparar triples”.

El armador Donovan Dent fue una mezcla de tiros en salto flotantes y pases destacados, sus 16 puntos y ocho asistencias llegaron en la primera mitad antes de que le dieran el resto de la noche libre. El pívot Xavier Booker mostró una amplia gama de habilidades en el camino a anotar 14 puntos, acertando dos de tres triples además de algunos movimientos alrededor de la canasta.

El guardia de primer año de Redshirt, Eric Freeny, provocó el juego del juego cuando bloqueó un tiro, acorraló el balón suelto y lanzó un pase a Dent, quien lanzó un globo a Bilodeau para una volcada atronadora.

Pero quizás lo más alentador para los Bruins fue saber que tal vez no tendrían una caída en la posición de alero mientras Dailey permaneciera marginado.

Brown acertó tres de seis triples y superó repetidamente a su homólogo mientras perseguía rebotes, agarrando cuatro en el lado ofensivo.

“Jamar te mostró lo que te he estado diciendo”, dijo Cronin, aludiendo a su dureza. “A veces puede jugar más inteligentemente, pero su esfuerzo siempre es máximo y su actitud es siempre tan buena como se le puede pedir a alguien en la vida, no sólo al baloncesto. Simplemente es una persona increíble”.

El guardia senior de 6 pies 5 pulgadas tomó una ruta poco convencional hacia UCLA. Después de pasar dos temporadas en Phoenix College, se transfirió a la Universidad de Missouri Kansas City, donde se convirtió en una selección del segundo equipo All-Summit League la temporada pasada.

Ahora está en el Big Ten, reemplazando hábilmente a uno de los mejores jugadores de UCLA.

“Por muy bien que nos veamos, a veces hay que recordar que él no está ahí afuera”, dijo Cronin sobre Dailey. “No sólo no es un jugador realmente talentoso, sino que no es un tipo que sepa jugar en UCLA. Sabes, ahí es donde Jamar ha hecho un gran trabajo porque parece que ha estado en nuestro programa”.