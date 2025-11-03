James Maddison y el glamoroso Wag Kennedy Alexa dan la bienvenida a los gemelos mientras la estrella de los Spurs bromea “cinco por equipo completo”

JAMES MADDISON ha revelado el nacimiento de sus dos nuevos gemelos.

La estrella del Tottenham dio la bienvenida al mundo a los bebés con su glamorosa Wag Kennedy Alexa.

La pareja comenzó a salir en 2020 y dio la bienvenida al mundo a su primer hijo, Leo, al año siguiente.

Maddison, 28 años, y su otra mitad modelo tenía gemelos: Dalila y Roma – pocos días después de que el mediocampista se uniera al Tottenham en el verano de 2023.

Ahora han tenido su cuarto y quinto hijo de otro par de gemelos.

Es increíblemente raro tener gemelos, y mucho menos dos pares diferentes: las probabilidades son enormes. UNO EN 50.000.

Maddison confirmó la noticia en las redes sociales y reveló sus nombres.

El internacional inglés y Alexa han nombrado a los bebés Jensen y Frankie.

También bromeó diciendo que ahora tiene un equipo de cinco niños.

Escribió: “Jensen y Frankie Maddison 30.10.25. Equipo de cinco jugadores completo”.

Maddison compartió la publicación en X junto con una adorable foto de los gemelos en su canasta Moisés.

Los fanáticos inundaron la sección de comentarios con elogios y muchos mensajes de felicitación.

Uno publicó: “Felicidades Madders”.

Un segundo escribió: “Felicidades Madders. Necesito que regreses a lo grande”.

Un tercero comentó: “¡Felicidades Madders! Haz que entrenen lo antes posible, necesitamos desesperadamente un 10”.

Un cuarto dijo: “Felicidades, son hermosos”.

Otro añadió: “Qué maravillosa noticia, felicidades”.

La pareja reveló que estaba embarazada nuevamente en junio con un video saludable en las redes sociales.

El video los mostraba en una playa mientras revelaban la panza de Alexa.

Maddison se unió a los Spurs en 2023 después de que el Leicester City descendiera de la Premier League.

El club del norte de Londres desembolsó casi 40 millones de libras esterlinas por el mediocampista que ha luchado contra las lesiones.

Pudo contribuir al inicio de su campaña en la Europa League antes de que una lesión le impidiera jugar y el club ganó el torneo.

Maddison volvió a entrenar en verano, pero sufrió una lesión en la rodilla durante un amistoso de pretemporada contra el Newcastle United.

Más tarde se reveló que tenía una lesión del ligamento cruzado anterior y se perdería la mayor parte de la campaña 2025/26.