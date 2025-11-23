Jamie Vardy se alinea para el choque de la Serie A con la camiseta Cremonese ‘Becky 10’… pero hay una razón conmovedora

La leyenda del LEICESTER, Jamie Vardy, saltó al campo con Cremonese vistiendo una camiseta especial.

Vardy, de 38 años, fue titular con el equipo italiano en un decisivo choque de la Serie A contra la Roma en el Stadio Giovanni Zini.

Sin embargo, el delantero no tenía su nombre escrito en la espalda de su camiseta con los locales.

En cambio, el ex internacional inglés tenía su firma número 10 acompañada de un nombre completamente diferente.

Vardy tenía escrito ‘Becky’ en su kit por una razón muy conmovedora.

Los cremoneses están participando en una increíble iniciativa llamada “Una Roja a la Violencia”, que está dedicada a una campaña contra el abuso doméstico.

El equipo de Davide Nicola celebró el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer y al que se sumaron otros equipos de la Serie A.

Se trata de Lecce, Lazio, Parma y Udinese.

Y por eso los jugadores llevan los nombres de mujeres de sus vidas que son muy cercanas a ellos.

Podría ser su madre, su pareja, su hija o alguien más de su familia o círculo cercano.

Vardy decidió escribir el nombre de su esposa en la parte de atrás de su camisa.

El delantero centro y Rebekah Vardy, de 43 años, están juntos desde 2014 y se casaron dos años después.

Tienen un total de seis hijos: tres de ellos son de su propio matrimonio, dos son de otras relaciones de Becky y otro es del romance pasado de Vardy.