Jaxon Smith-Njigba de los Seahawks brinda una de las mejores actuaciones en la historia de la NFL

NASHVILLE, Tennessee – Primero, pasó por alto a Amani Hooker, un safety que fue eliminado en un pase de touchdown de 63 yardas. Luego, pasó por alto a Samuel Womack III, un esquinero que fue rechazado en un lanzamiento de anotación de 13 yardas. Finalmente, pasó por alto a DK Metcalf, un receptor que jugaba a 500 millas de distancia.

Sí, el receptor Jaxon-Smith Njigba superó la marca de su antiguo compañero de equipo en la victoria del domingo por 30-24 sobre los Titans, estableciendo un récord de yardas recibidas en una sola temporada de los Seahawks con 1,313. Necesitó 156 yardas para superar a Metcalf y terminó con 167, el máximo de la temporada.

La actuación reflejó un año gigantesco de un jugador que está en camino de romper el récord de la NFL de Calvin Johnson de más yardas recibidas en una temporada (1,964). Y aunque todos, incluido el propio JSN, quieren hablar de que todo esto es un esfuerzo de equipo, la verdad es que estamos en medio de uno de los mayores esfuerzos individuales en la historia de la liga.

¿Cuántas pelotas de juego le has dado a Jaxon este año? Se le preguntó al entrenador de los Seahawks, Mike Macdonald, después del partido.

“Probablemente no sea suficiente”, dijo.

Los Seahawks (8-3) estuvieron a siete días de su salida ofensiva más decepcionante esta temporada, cuando el mariscal de campo Sam Darnold lanzó cuatro intercepciones en la derrota 21-19 ante los Rams. Sería fácil de entender si Darnold saliera vacilante el domingo, incluso si se enfrentara a un equipo de los Titans que ingresara al juego con un récord de 1-9.

Pero cuando tienes a JSN en tu equipo, puedes lanzar la pelota campo abajo prácticamente sin preocupaciones. Y eso es exactamente lo que sucedió en la segunda posesión de los Seahawks, cuando Smith-Njigba atrapó un globo ligeramente desviado al sellar al safety y enrollarlo para anotar y poner a los Seahawks arriba 10-3.

Ese blindaje es una habilidad que el producto de Ohio State realmente ha perfeccionado esta temporada. Se pone delante de un defensor y usa su cuerpo para mantenerlo alejado del balón. Es una característica en un arsenal que lo hace lucir como un potencial miembro del Salón de la Fama si se mantiene saludable. Esta es una agradable sorpresa para los fanáticos de los Seahawks. Los compañeros de equipo, sin embargo, no se sorprenden en lo más mínimo.

“Recuerdo que mucha gente decía cosas en nuestro año de novato como si él no estuviera haciendo los números y yo dije, ‘Hermano, confía, no sabes lo que tenemos aquí'”, dijo el esquinero de los Seahawks, Devon Witherspoon, cuyo equipo lideraba 30-10 en un momento del domingo. “Es difícil protegerlo, hermano… Solo soy un fanático que observa, como todos ustedes, cuando él está ahí afuera”.

Cuéntenme como una de las personas escépticas sobre el techo de Smith-Njigba después de sus dos primeras temporadas. Estuvo sólido jugando junto a Metcalf y Tyler Lockett, pero no espectacular. Las 628 yardas recibidas que registró en 63 recepciones en su primera temporada no fueron suficientes para generar ningún entusiasmo por el Novato Ofensivo del Año. Las 1,130 yardas que tuvo en 100 recepciones el año pasado marcaron una mejora significativa, pero seguro que fue bueno tener a un jugador como Metcalf alejando a los defensores, ¿verdad?

Quizás no. Como principal persona que llama la atención esta temporada, JSN ha visto cómo sus yardas por objetivo mejoraron de 8.2 el año pasado a 12.27, el mejor de la liga. Uno podría esperar más recepciones sin DK, pero ¿que él también sea tan eficiente?

“Ha hecho un trabajo increíble aprovechando al máximo las oportunidades. Una y otra vez”, dijo el receptor de los Seahawks, Cooper Kupp. “Todo el mundo sabe que el juego aéreo obviamente pasará a través de él, y él simplemente continúa haciendo jugadas. Es bastante impresionante verlo”.

Sí, es seguro decir que un tipo que terminó su día con 256 yardas más que cualquier otra persona en la liga es impresionante. Pero, ¿qué piensa de pasar a Metcalf?

“Significa mucho. Esta organización, una gran organización. Grandes receptores han pasado por aquí”, dijo JSN, cuyos dos touchdowns le dan siete en el año, la mejor marca de su carrera. “Honestamente, lo veo como un premio de equipo porque sin Sam y sin la protección, sin Sheed (Rashid Shaheed) y Coop (Kupp), esto no sucede”.

¿Romper este récord estaba entre tus objetivos?

“Supongo que se podría decir que el objetivo que me propuse definitivamente fue parte de él”, dijo.

¿Sabías que tenías la oportunidad de romperlo hoy?

“Sí, lo sabía. Sí, señor”.

Smith respondió estas preguntas mientras lucía un sombrero de vaquero que parecía dirigirse directamente a Broadway. Hay talento en todas partes en Nashville, pero es dudoso que alguien haya superado a Smith-Njigba este fin de semana.

Una pregunta que Macdonald hizo después de reconocer el récord de JSN en el vestuario fue: “¿Qué semana es?” La implicación es que superó el récord de Metcalf cuando faltaba más de un mes y medio de fútbol.

En otras palabras, el mundo podrá ver mucho más de Smith-Njigba esta temporada. Este es un buen récord, pero podría ser uno de muchos.