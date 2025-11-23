Jaxon Smith-Njigba rompe el récord de recepción de los Seahawks contra los Titans

NASHVILLE, Tennessee – En una temporada ya llena de récords, Jaxon Smith-Njigba estableció el más grande hasta el momento el domingo cuando superó el récord de DK Metcalf de los Seahawks de mayor cantidad de yardas recibidas en una temporada.

Metcalf tuvo 1,303 yardas en 2020.

Smith-Njigba entró al juego necesitando 158 para romperlo y superó ese total cuando atrapó un pase de 8 yardas con 11:10 por jugar en el tercer cuarto contra los Tennessee Titans.

Esa jugada lo dejó en 1.309 para la temporada.

Smith-Njigba consiguió gran parte de las yardas que necesitaba el domingo en grandes porciones con una recepción de touchdown de 63 yardas en el segundo cuarto y una ganancia de 56 yardas en la primera jugada del tercer cuarto que preparó un touchdown de 13 yardas.

Smith-Njigba acumuló 86 yardas en cuatro recepciones en la primera mitad, lo que también lo puso en los libros de récords.

Al conseguir 75 o más, se unió a Marvin Harrison y Cooper Kupp como los únicos jugadores en la historia de la NFL con al menos 11 juegos consecutivos de 75 o más yardas en una sola temporada.

También es el quinto jugador en la historia de la NFL con más de 1,300 yardas recibidas en los primeros 11 juegos de una temporada, según The Associated Press. Solo se ha hecho dos veces en la era del Super Bowl: Tyreek Hill con 1.324 en 2023 y Julio Jones con 1.305 en 2018.

Smith-Njigba entró al juego con ritmo para 1,948 yardas recibidas, apenas por debajo del ritmo necesario para superar el récord total de la NFL de Calvin Johnson de 1,964 establecido con los Detroit Lions en 2012.

Pero podría recuperar el ritmo al final del partido.

Un jugador de tercer año de Ohio State que tenía 20 años.th Selección general del draft de 2023, Smith-Njigba empató el récord del equipo en capturas en una sola temporada con 100 la temporada pasada. Tyler Lockett estableció inicialmente esa marca en 2021.