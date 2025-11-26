Jazzy Davidson logra su primer doble-doble cuando la USC supera a Tennessee Tech

Cuando Lindsay Gottlieb preparó un calendario fuera de la conferencia que creía que era el más difícil del país, el entrenador de la USC sabía que sería un camino cuesta arriba. Pero ese era el punto. Quería que su equipo fuera puesto a prueba todas las noches, que jugara en “los escenarios más grandes”.

“No es un calendario diseñado para ganar todos los partidos fuera de la conferencia por un promedio de 40 puntos”, dijo Gottlieb a principios de este mes.

Pero después de perder dos veces en cinco juegos al comienzo de la temporada, una victoria por 40 puntos fuera de la conferencia fue precisamente lo que el médico recetó para los Trojans el martes.

Cualquier frustración reprimida que aún persistiera por la derrota de último segundo de la USC ante Notre Dame fue rápidamente eliminada en Tennessee Tech en una victoria de los Trojans por 85-44.

Fue una noche particularmente importante para la estudiante de primer año Jazzy Davidson, quien se recuperó de una actuación de ocho pérdidas de balón en South Bend para lograr su primer doble-doble universitario. Davidson casi cruzó ese umbral antes del medio tiempo el martes y terminó el partido con 20 puntos, 14 rebotes, cuatro asistencias y dos bloqueos.

Davidson y Londynn Jones volvieron a ser las opciones ofensivas más consistentes de la USC. Jones, quien se quedó sin goles en la derrota ante Notre Dame, anotó 20 puntos, el máximo de la temporada. Juntos acertaron 16 de 23 tiros de campo.

Pero fue la defensa de la USC la que realmente abrumó a Tennessee Tech. Los troyanos fueron especialmente asfixiantes por debajo, bloqueando 15 tiros, la mayor cantidad desde que Gottlieb se convirtió en entrenador. Tennessee Tech hizo sólo nueve tiros dentro del arco.

USC mantuvo a Tennessee Tech sin goles durante los primeros cinco minutos del juego y luego los primeros seis minutos del segundo cuarto. A partir de ahí, Tennessee Tech no se volvió más fácil, ya que USC logró una gran victoria de recuperación.