Jazzy Davidson y una defensa sofocante impulsan a la USC a vencer a Portland

Kara Dunn mantuvo su muñeca derecha en alto durante un segundo más. Sólo para estar seguro.

Había pasado un tiempo, en ese momento del segundo cuarto, desde que la USC había visto una caída profunda en salto. Cuando Dunn despegó detrás del arco contra Portland el martes, 19 de los 20 intentos anteriores de tres puntos de los Trojans, desde la batalla del sábado contra Carolina del Sur, habían fallado, un tramo de inutilidad extraño para un equipo que anotó principalmente a voluntad hace una temporada.

Pero antes de que cualquiera de esas preocupaciones iniciales se volviera demasiado evidente el martes por la noche, Dunn observó cómo su saltador encontró con seguridad el fondo de la red. A los pocos minutos de ahí, USC encontró nuevamente su magia ofensiva, recuperándose de la derrota del sábado en Carolina del Sur para vencer a Portland 78-51.

Tuvo que agradecer un esfuerzo defensivo asfixiante. Nadie se preguntaba dónde estaba su encanto en ese sentido el martes, cuando la USC forzó 29 pérdidas de balón, la mayor cantidad desde noviembre pasado, cuando los Trojans anotaron un récord de 42 contra Cal State Northridge. Cinco jugadores realizaron múltiples robos en la victoria.

Jazzy Davidson regatea por la cancha bajo la presión de Florence Dallow de Portland en el Galen Center el martes por la noche. (Melina Pizano/Getty Images)

“Cuando estamos en nuestro mejor momento a la defensiva, eso nos lleva a la ofensiva”, dijo el estudiante de primer año Jazzy Davidson.

No hubo mejor ejemplo de eso que Davidson, quien logró tres robos, todos los cuales se convirtieron en lay-ins de escapada. También anotó 19 puntos, siete rebotes y cinco asistencias en otra actuación que llenó las estadísticas.

“Ella estaba calentando el balón, consiguiendo robos en nuestra presión, subiendo el balón, llegando a la canasta”, dijo el estudiante de segundo año Kennedy Smith, quien anotó 13 puntos el martes. “Eso es lo que ella hace mejor”.

USC necesitará estar en su mejor momento en ambos extremos el viernes, cuando se enfrente al No. 24 Notre Dame. Pero hasta el martes, todavía había muchas preguntas sobre el estado de su ofensiva, que enfrenta la tarea imposible esta temporada de reemplazar a JuJu Watkins.

La zona de ataque sigue siendo un trabajo en progreso, y ninguno de los cuatro grandes de la USC jugó más de 12 minutos el martes. Smith ha sido inconsistente como segundo anotador, junto con Davidson, mientras que Londynn Jones ha sido uno de los mejores anotadores de los Trojans desde el banquillo. Ella tenía 12.

La entrenadora de la USC, Lindsay Gottlieb, insistió en que su equipo tiene muchos tiradores de tres puntos capaces. Pero al comenzar el juego, los troyanos disparaban al 25% desde larga distancia. Terminaron disparando al 36% el martes, pero acertaron ocho de sus últimos 18 después de fallar los primeros siete.

“Todos estamos en lugares nuevos”, dijo Gottlieb. “Se trata de gente nueva jugando junta. Una vez que empiecen a bajar más regularmente, comenzaremos a ver más de estos cuartos de 24 y 26 puntos con mayor frecuencia”.

El martes todo parecía sombrío durante el primer cuarto. USC abrió el juego uno de siete tiros de campo, con su ofensiva luciendo de mal humor, y anotó apenas 10 puntos en los primeros 10 minutos. Portland, recién invitado al torneo de la NCAA la temporada pasada, abrió una ventaja inicial de ocho puntos y lideró durante la mayor parte de la primera mitad.

Florence Dallow, de Portland, intenta pasar a Kennedy Smith, de USC, quien salta en el aire el martes en el Galen Center. (Melina Pizano/Getty Images)

Hasta el triple de Dunn en la marca de 5:42 del segundo cuarto, USC había acertado solo un tiro fuera de la pintura.

Pero la mera visión de un saltador de larga distancia aparentemente fue suficiente para impulsar las cosas en ese sentido. Davidson consiguió un robo en la siguiente posesión, la tercera pérdida del cuarto que ella convertiría en una escapada. Kennedy Smith siguió con un robo y un saque de banda. Luego, Jones se detuvo desde un rango de tres puntos y hundió uno.

Al final del bombardeo, USC había convertido un déficit de ocho puntos al comienzo del segundo cuarto en una ventaja de 13 puntos, solo siete minutos después. Terminó la mitad con un parcial de 24-5.

Davidson era la bujía. Marcó 14 en siete de 10 tiros en la primera mitad. El resto del equipo estuvo ocho de 24 en ese lapso.

Portland redujo la ventaja de la USC a sólo siete puntos a mediados del tercer cuarto. Pero la defensa troyana dio la vuelta a partir de ahí. Portland acertó sólo tres tiros en el último cuarto, mientras que USC acertó seis desde un rango de tres puntos.

“Todavía somos un trabajo en progreso”, dijo Gottlieb. “Pero lo aceptaremos”.