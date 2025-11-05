Jimmy Shane regresa a las carreras ilimitadas de hidroaviones y se une a BWR Racing

El breve retiro de Jimmy Shane llegó a su fin el martes.

El siete veces campeón nacional regresa a las carreras ilimitadas de hidroaviones, anunció la H1 Unlimited Racing Series.

Shane se retiró un mes después de ganar el último campeonato en 2022, diciendo que quería pasar más tiempo con sus hijos, quienes también se estaban involucrando en las regatas.

Shane se unirá a BWR Racing, que completó su primera temporada en septiembre con un campeonato nacional. Andrew Tate condujo el U-91 Miss Goodman Real Estate hasta ese título.

“Estoy más que emocionado de volver a las carreras H1 Unlimited, especialmente con BWR Racing”, dijo Shane. “Apartarme en 2022 para centrarme en mi familia fue la decisión correcta, pero la pasión por este deporte nunca se fue. Bruce [Ratchford] y su equipo han construido algo realmente impresionante y estoy agradecido por la oportunidad de contribuir a esa visión. Vuelvo motivado, concentrado y dispuesto a dar todo lo que tengo”.

El U-91 fue construido por el equipo Miss Madison y el jefe de equipo Mike Hanson, quien se unió a BWR y se lanzó en 2018. Shane lo condujo desde el principio hasta que se retiró.

BWR también tiene el antiguo barco de Shane, que la mayoría de los fanáticos de Seafair recordarían como el Oh Boy! Oberto impulsado a múltiples títulos por Steve David. Shane se hizo cargo de conducir ese barco, apodado Sharky, cuando David se retiró.

Dave Villwock condujo ese barco durante la mayor parte de la última temporada hidroeléctrica como Miss Apollo.

Villwock, que tuvo 71 años la temporada pasada, incluso ganó su undécima Copa de Oro en Tri-Cities, un récord que empató.

BWR también tiene un tercer barco, que comenzó la temporada como el Apollo Mechanical, antes de que volcara mientras Villwock lo conducía en la regata de apertura de la temporada en Guntersville, Alabama.

Entonces, ¿Shane, de 37 años, conducirá uno de sus viejos barcos? ¿Ocupará el lugar de Villwock en el equipo? ¿BWR se convertirá en un equipo de tres barcos?

“La selección del barco para la temporada 2026 aún está bajo revisión y se anunciará en una fecha posterior”, dijo H1 Unlimited en un comunicado.

Shane tiene 25 victorias, empatado en el cuarto lugar de todos los tiempos. Sus siete títulos también lo sitúan empatado en el cuarto lugar.

“Fichar a uno de los pilotos más grandes y exitosos en H1 Unlimited es una declaración de intenciones”, dijo Ratchford, propietario de BWR Racing. “El historial, el carácter y el compromiso de Jimmy con la excelencia se alinean perfectamente con los valores y objetivos de nuestro equipo. Estamos orgullosos de darle la bienvenida a BWR Racing mientras miramos hacia lo que será una temporada decisiva. Estoy increíblemente orgulloso del grupo de pilotos que tenemos bajo contrato. Cada uno aporta algo único a nuestro programa y juntos representan la fuerza, la profundidad y el futuro de nuestra organización y deporte”.