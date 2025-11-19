Jo, ex estrella del Manchester City y delantero brasileño, arrestado por CUARTA vez por impago de manutención infantil

Jo, EX-BRASIL y estrella del Manchester City, ha sido arrestada luego de que se emitiera una orden judicial por impago de manutención infantil.

La policía detuvo al sospechoso, cuyo nombre completo es Joao Alves de Assis Silva, el 18 de noviembre en Río de Janeiro, Brasil.

La estrella brasileña estaba asistiendo a una barbacoa en un quiosco de comida callejera en Barra de Tijuca cuando los agentes lo localizaron.

La orden de arresto se emitió en 2024 después de que se descubrió que no había pagado los costos de manutención de los hijos.

Su deuda asciende a 220.744,57 BRL, lo que equivale aproximadamente a 31.500 PIB.

Tras su detención, el exfutbolista fue trasladado a una comisaría cercana.

Los informes han revelado que este es su cuarto arresto relacionado con mantenimiento impago.

Jo, que jugó por última vez en el Itabirito brasileño de cuarta división, es padre de la influencer brasileña Maiara Quiderolly.

La pareja tuvo una aventura mientras él todavía estaba casado con Claudia Silva.

De esa relación nació Joao Gabriel.

Este es el octavo hijo de Jo y el sexto fuera del matrimonio.

Según los informes, Quiderolly y Jo terminaron su relación después de que ella quedó embarazada.

En 2024, lo sacaron del autobús de su equipo y lo arrestaron después de negarse a pagar la manutención de los hijos a Quiderolly.

Lo llevaron al décimo distrito policial de Campinas, donde pasó la noche.

Su abogado, Artur Eugenio Matías, dijo a los periodistas: “Había una orden de aprehensión emitida en una ciudad [the state of] Bahía, por una deuda razonablemente pequeña.

“Según el abogado que lleva el caso, la deuda está saldada.

“Jo pasará por el IML (Instituto Médico Legal) y luego irá al penal del 2º DP.

“Mañana esta deuda, sin duda, será saldada y esperamos que sea liberado”.

Posteriormente fue puesto en libertad tras pagar las sumas requeridas.

A lo largo de su carrera, jugó en varios clubes de renombre tanto en Europa como en Sudamérica.

Estos incluyen Manchester City, Everton, Corinthians y Atlético Mineiro.

También tiene 20 partidos internacionales con su país, anotando cinco goles entre 2007 y 2014.

Formó parte del equipo en la Copa del Mundo de 2014, que cayó en semifinales por 1-7 contra la eventual ganadora Alemania.