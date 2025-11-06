Joey Barton estaba “siendo provocativo para dejar claro su punto de vista” en publicaciones sobre comentaristas, le dice a la corte

Joey Barton, DE FÚTBOL, dijo ante un tribunal que estaba “siendo provocativo para dejar claro un punto” en publicaciones sobre comentaristas.

El exjefe de los Bristol Rovers dijo que su comparación de Lucy Ward y Eni Aluko con los asesinos Fred y Rose West en 2024 era para sugerir que estaban “asesinando” comentarios.

Barton, de 43 años, también le dijo al Tribunal de la Corona de Liverpool que su publicación de que el locutor Jeremy Vine era “un ciclista” no significaba que fuera un paedo.

Dijo que sólo aquellos que han jugado al más alto nivel deberían ser expertos, y agregó que se ha visto “comprometido debido a personas sin experiencia en posiciones de expertos”.

Añadió: “Creo que asesinaron la transmisión.

“Estaba tratando de exponer un punto serio de una manera provocativa.

“Era una broma”.

Barton niega 12 cargos de envío de comunicaciones maliciosas con la intención de causar ansiedad y angustia.

El juicio continúa.