Jordan Askew anota cuando suena el timbre para darle a Sierra Canyon la victoria sobre Millikan

Tras la mayor parte del juego con cinco estudiantes transferidos aún no declarados elegibles, Sierra Canyon, mejor clasificado, recurrió al armador Jordan Askew para lograr una victoria por 67-65 sobre Millikan el miércoles por la noche.

Los Trailblazers forzaron una pérdida de balón y consiguieron el balón cerca de la mitad de la cancha faltando 3,3 segundos en un empate 65-65. Askew tomó el pase dentro del campo y anotó una bandeja antes de que sonara la chicharra para anunciar la victoria.

Qué debut para el base armador de primer año de Millikan, Quali Giran. Terminó con 31 puntos. Los Trailblazers no pudieron detenerlo excepto al final, cuando formaron un doble equipo para crear una pérdida de balón. Había hecho un tiro de 15 pies antes, pero la canasta fue anulada debido a una falta sancionada antes del tiro.

Stephen Kankole anotó 20 puntos, Jordan Mize 19 y Maxi Adams 13 puntos y 10 rebotes para Sierra Canyon.

Brentwood 84, Valle Simi 54: AJ Okoh anotó 28 puntos y tuvo siete asistencias, y Ethan Hill contribuyó con 15 puntos y 14 rebotes para el 2-0 de Brentwood.

Preparatoria Fairmont 58, Tesoro 45: Fairmont Prep avanzó a las semifinales del torneo Ocean View.

Westlake 55, Valle Dorado 48: Axel Ostergard y Zachary Kalinski anotaron 16 puntos cada uno para los Warriors (2-0).

Inglewood 86, Long Beach Cabrillo 38: Kevin Singleton anotó 26 puntos y Jason Crowe Jr. anotó 24 puntos para Inglewood.

Robles Christian 67, Milken 41: Grayson Coleman anotó 20 puntos en su debut con Milken luego de transferirse de Calabasas para jugar con su padre.