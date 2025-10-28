Jordan Eberle del Seattle Kraken anota 2 goles en la victoria sobre los Edmonton Oilers

Kraken 3, Engrasadores 2 en el Climate Pledge Arena

Notable: El Kraken derrotó a otro equipo que normalmente tiene su número el sábado por la noche en el Climate Pledge Arena.

El Kraken marcó primero tras un primer minuto y medio de juego de ida y vuelta. Matty Beniers golpeó a Jordan Eberle en un dos contra uno y el capitán del Kraken hizo que pareciera fácil. Berkly Catton obtuvo la asistencia secundaria, su segundo punto en la NHL.

Luego de la blanqueada de 32 salvamentos del jueves ante los Winnipeg Jets, el portero de Seattle Joey Daccord evitó que los Oilers empataran. Detuvo a Noah Philp cerca y se deslizó para negar el intento de puerta trasera de Jack Roslovic menos de un minuto después. Durante la tercera ventaja de hombre sin goles del Kraken en el primer período, Ryan Nugent-Hopkins golpeó el travesaño con poca mano.

La apuesta por una segunda blanqueada consecutiva de Daccord terminó con 4:21 restantes en el segundo período, cuando Evan Bouchard anotó con una explosión de poder para poner el 2-1. Los Oilers estuvieron muy cerca cuando sonó el timbre, pero Daccord, que giraba, pateó el disco contra su propio poste y luego lo alejó de la línea de gol. La multitud lo sacó del hielo a gritos para el segundo intermedio.

Eberle volvió a anotar en el tercer período, nuevamente de Beniers, pero fue rápidamente anulado por Darnell Nurse de Edmonton.

Los Oilers han tenido un comienzo modesto 4-4-1. Eso no significa casi nada para el talentoso equipo que ha llegado a la final de la Copa Stanley en temporadas consecutivas. Ganaron solo cinco de sus primeros 18 juegos en 2023-24 y seis de sus primeros 14 la temporada pasada antes de recuperarse para clasificarse para la postemporada cada vez.

El récord de todos los tiempos de Seattle de 3-11-1 al ingresar al juego contra los Oilers fue el peor contra cualquier equipo después de lograr una cuarta victoria contra los Vegas Golden Knights en el tercer juego de la temporada. Seattle vuelve a tener el mismo récord contra los equipos, ahora un poco mejor.

Citable: “Está día a día, pero ciertamente está progresando. Ahora está entrenando y los próximos días aquí serán una señal bastante reveladora. Así que, desde ese punto de vista, todo es una tendencia muy positiva”. – El entrenador del Kraken, Lane Lambert, sobre el extremo Kaapo Kakko, quien se rompió la mano en la pretemporada y se esperaba que regresara alrededor del 8 de noviembre.

Jugador del juego: Eberle (dos goles)

Objetivo del juego: La cuarta línea del Kraken puso el 2-0 en el segundo tiempo. Tye Kartye anotó en otro dos contra uno con Ryan Winterton. Winterton tenía un palo en los patines, pero se mantuvo erguido y encontró a Kartye para el primer gol de este último de la temporada. El portero de los Oilers, Stuart Skinner, tuvo dificultades con ese.

De barril: El Kraken (5-2-2) abrió una estadía de cinco juegos en casa contra los Oilers. Continuará el martes contra Montreal. Los Canadiens vencieron al Kraken 5-4 en tiempo extra el 14 de octubre.

PUNTUACIÓN DE CAJA