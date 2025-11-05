Jorge Polanco rechaza opción de contrato con Marineros para convertirse en agente libre

Aunque sigue habiendo un fuerte interés mutuo entre los Marineros y el jugador de cuadro Jorge Polanco para continuar su relación al menos durante la temporada 2026, aún no se ha llegado a un acuerdo para una extensión de contrato.

El miércoles, fuentes del equipo confirmaron que Polanco había rechazado su opción de contrato de jugador de $6 millones para la temporada 2026 y se convertirá en agente libre.

No fue una decisión inesperada. La directiva de los Marineros anticipó que Polanco declinaría la opción. Después de obtener cifras sólidas en 2025, su salario anual proyectado podría duplicar lo que le habría pagado el salario de opción de jugador en 2026.

Polanco se une a Josh Naylor, Eugenio Suárez, Mitch Garver, Luke Jackson y Caleb Ferguson como agentes libres del equipo de la temporada pasada que terminó a una victoria de llegar a la Serie Mundial.

Esta historia será actualizada..