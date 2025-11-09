JSerra vence a Orange Lutheran para ganar el título de fútbol americano de bandera de la División 1

p]:text-cms-story-body-color-text clearfix”>

Cuando lanzaron la pelota en su dirección con el campeonato en juego, Avery Olson estaba lista. No había tiempo en el reloj cuando la defensora junior de JSerra corrió paso a paso con la receptora luterana de Orange Josie Anderson, quien se lanzó pero no pudo alcanzar la zona de anotación: un final emocionante para la final de fútbol americano de bandera femenina de la División 1 de la Sección Sur el sábado por la noche en el Estadio Fred Kelly en Orange.

Los Lions, cabeza de serie, culminaron una temporada perfecta al forzar dos pases incompletos desde la línea de dos yardas en los últimos seis segundos (una posición en la línea de gol que resumió todo lo que ha hecho el equipo desde el comienzo de la temporada: la defensa primero) para prevalecer 25-20 sobre sus rivales de la Trinity League, quienes capturaron el campeonato inaugural de la División 1 el otoño pasado.

La presión sobre el pasador de JSerra obligó al mariscal de campo Makena Cook a apresurar un tiro a la esquina de la zona de anotación que quedó incompleto en tercera oportunidad y los Lions comenzaron a celebrar, pensando que el juego había terminado. Sin embargo, el árbitro rápidamente levantó dos dedos para señalar que quedaban dos segundos.

Ava Irwin (2) celebra con sus compañeros de equipo después de atrapar dos pases de touchdown en la victoria de JSerra por 25-20 sobre Orange Lutheran por el título de la División 1 el sábado. (Steve Galluzzo / Para The Times)

“Esa fue la parte más difícil, darme cuenta de que estaban tan cerca de la línea de gol y que teníamos que salir una última vez con todo en juego”, dijo Olson. “Estábamos anticipando un salto hacia Happy [Dubois] o alguien que pudiera puede subir y conseguirlo pero se les ocurrió una ruta de látigo, algo más corto y no me esperaba eso. Vi sus caderas girar y me dije: ‘Tengo que ponerle las manos encima’. Sabíamos que sería una pelea de perros. ¡O Lu es un gran equipo!

Si bien la defensa de los Lions salvó el juego, la ofensiva lo ganó. Cuando la mariscal de campo de primer año, Kate Meier, no pudo encontrar a nadie libre, se dirigió hacia la línea de gol y se deslizó justo dentro del pilón desde seis yardas para poner a JSerra al frente con exactamente un minuto para el final.

“Simplemente tomé lo que me dieron”, dijo Meier, conocido como el Brett Favre del equipo y anotó el touchdown ganador en una pelea similar en el primer encuentro de liga de los equipos. “Hubo una gran apertura. Vi que se abrió una gran brecha y creo que entré”.

El mariscal de campo de JSerra, Kate Meier, salta a los brazos de su compañero de equipo Kai Beary después de correr para anotar el touchdown ganador contra Orange Lutheran faltando un minuto. (Steve Galluzzo / Para The Times)

Sin embargo, Orange Lutheran avanzó desde sus 14 a los dos de los Lions para preparar el final frenético.

Cook usó sus piernas para ganar tiempo en el bolsillo antes de encontrar a Capri Cuneo en el medio de la zona de anotación para un touchdown que empató el juego con 6:53 restantes, luego lanzó a Ruby Fuamatu para la conversión de un punto que empujó a Orange Lutheran a la ventaja, 20-19.

JSerra interceptó cuatro pases de Cook para ganar ese enfrentamiento del 30 de septiembre 18-7 y aguantó para ganar en casa 21-20 para hacerse con la corona de la liga nueve días después. Interceptaron tres pases más de Cook el sábado, dos de ellos de Kai Beary, incluido el más crítico cuando quedaban 27 segundos en la primera mitad y los Lancers dentro de la JSerra 10.

“Estaba corriendo con GG Szczuka, tuvimos presión y pudimos solucionarlo”, dijo Beary, quien también atrapó un pase de touchdown de Meier. “Ha sido una temporada muy divertida. Es triste que haya terminado”.

JSerra (28-0) ingresó al juego en el puesto número 1 en California y segundo en el país según MaxPreps. Los Lions blanquearon a 12 oponentes y le propinaron al equipo número 2 del estado, Orange Lutheran, sus únicas tres derrotas. Cuando se le preguntó si su equipo merecía ser el número uno del país, el entrenador de JSerra, Brian Ong, no pareció importarle.

“Vencimos a todos los equipos contra los que jugamos y nadie ha quedado invicto para ganar el CIF; estas chicas son las primeras en lograrlo”, dijo Ong. “No creo que haya otro equipo en el país que pueda vencer a Orange Lutheran tres veces seguidas”.