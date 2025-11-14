Jurgen Klopp consigue un nuevo trabajo semanas después de que el exjefe del Liverpool, de 58 años, insinuara su retiro

JURGEN KLOPP ha anunciado que se convertirá en experto en la Copa del Mundo 2026 el próximo año después de burlarse de los fanáticos sobre “un regreso a la línea de banda”.

El alemán no ha dirigido desde que dejó el Liverpool al final de la temporada 2023-24, pero se le ha vinculado fuertemente con una serie de vacantes directivas.

Klopp afirmó que tal vez nunca volvería a dirigir y luego Red Bull lo nombró director de fútbol global.

Pero ahora el ex entrenador del Borussia Dortmund ha revelado que ha asumido un nuevo papel en un vídeo en las redes sociales y que trabajará con la estación de televisión alemana Magenta TV para el torneo del próximo año.

En un clip que provocaba a los fanáticos sobre un posible regreso como manager, dijo: “Muchos de ustedes siempre lo han sabido mejor. Pero realmente no podía imaginarlo por mí mismo. ¿Volver a la banca? No me pierdo nada.

“Esto es lo que siempre pensé. Pero ahora siento un hormigueo de nuevo. La hierba bajo mis pies. La atmósfera caldeada en el estadio. Y quiero estar realmente cerca de nuevo.

“¿Oh? No, no como entrenador. Me voy a convertir en un experto de Magenta TV en la FIFA”. copa del mundo 2026 [in the United States, Canada and Mexico].”

