Kenneth Walker III de los Seahawks agregado al informe de lesiones contra los Titans

RENTON – Los Seahawks incluyeron al receptor Tory Horton (espinilla) y al apoyador Tyrice Knight (conmoción cerebral) como fuera para el partido del domingo contra los Tennessee Titans.

Cuatro jugadores están en duda, incluido el corredor Kenneth Walker III, agregado al informe de lesiones el viernes debido a un problema en el glúteo.

También son cuestionables el guardia Gray Zabel (rodilla), el fullback Robbie Ouzts (codo, asunto personal) y el apoyador Ernest Jones IV (rodilla).

Walker ha jugado en todos los partidos de esta temporada y el entrenador Mike Macdonald dijo esta semana que merece más oportunidades para conseguir el balón.

Pero la designación cuestionable obviamente significa que por ahora la primera orden del día es que Walker esté lo suficientemente sano como para jugar contra los Titans.

Horton, un novato seleccionado en la quinta ronda del draft de Colorado State, se perderá un tercer juego consecutivo. Knight se lesionó en el primer cuarto de la derrota del domingo por 21-19 ante los Rams mientras realizaba una entrada en una patada de salida.

Zabel sufrió una lesión en la rodilla contra los Rams el domingo. Practicó de forma limitada el jueves después de que las pruebas no revelaran daños significativos.

Jones sufrió una lesión en la rodilla contra Washington el 2 de noviembre y se perdió el partido de Arizona la semana siguiente antes de regresar a jugar contra los Rams.

Fue incluido como participante pleno en la práctica del miércoles, pero limitado el jueves.

Macdonald tenía previsto hablar con los periodistas después de la práctica del viernes.

Notas

Los capitanes de juego de los Seahawks para esta semana son el receptor Jaxon Smith-Njigba, el ala rápida Derick Hall y el centro Chris Stoll, anunció el equipo.

Los Seahawks anunciaron que usarán camisetas blancas con pantalones gris lobo el domingo. Los Seahawks también usaron esa combinación para la victoria 31-17 en Pittsburgh en la Semana 2 y tienen marca de 3-0 en las últimas dos temporadas.

