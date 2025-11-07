Jack, el hijo adolescente de DARREN FLETCHER, viajó con el equipo del Manchester United para enfrentarse al Tottenham el sábado.

Pero, según los informes, Kobbie Mainoo y Lisandro Martínez no fueron vistos viajando a Londres desde la estación de Stockport el viernes por la tarde.

Jack, de 18 años, juega como mediocampista en la selección sub-21 del United y se le ha vinculado con su irrupción en el equipo de Ruben Amorim desde agosto.

El adolescente fue convocado por primera vez en octubre de 2024 para el partido contra Brentford.

También fue suplente no utilizado en los partidos contra jamón del oeste y Chelsea en las siguientes semanas.

Su hermano gemelo, Tyler, también juega en la academia del United.

Amorim no aclaró el equipo del United noticias en su rueda de prensa previa al partido.

Pero Mainoo parece estar desaparecido, mientras que Martínez regresó a los entrenamientos completos la semana pasada por primera vez en nueve meses.

Llega el día en que Mainoo, de 20 años, volvió a perderse Inglaterra selección tras la falta de minutos.

La estrella de la Eurocopa 2024 no ha sido titular en ningún partido de la Premier League esta temporada, y solo ha sido nombrada en el XI por la triste derrota en Liga dos Grimsby.

Mainoo ha disputado 138 minutos de Prem fútbol americano desde el banquillo y fue suplente no utilizado durante el empate 2-2 del United en Bosque de Nottingham

La aparente ausencia de Mainoo en el equipo será motivo de preocupación para los fieles de Old Trafford.

El Inglaterra internacional quería pasar a nuevos pastos en el verano.

Su deseo de abandonar el Teatro de los Sueños se debió en parte a la caída en el orden jerárquico bajo Amorim.

En enero, el técnico portugués afirmó que quería mantener al centrocampista en la lista. libros.

Pero Mainoo sólo ha comenzado UNO de los once partidos del United esta temporada.

A pesar de que aparentemente excede los requisitos, Mainoo ha sido un profesional consumado en la formación.

Amorim quedó impresionado por los esfuerzos del centrocampista, pero admite que no hay lugar para él en su once inicial en este momento.

Le dijo a beIN Sports: “Cada minuto que utilizamos para preparar el futuro con muchos partidos y menos entrenamiento.

“Estamos dando mucha información, estamos trabajando en nuestro estado físico porque necesitamos mantener el impulso durante la semana con un buen entrenamiento, muy intenso.

Veo a Kobbie Mainoo entrenar hoy y merece jugar”.

Rubén Amorim sobre Kobbie Mainoo

“Cuando tienes más partidos solo te preocupa la recuperación. Sufrimos mucho la temporada pasada.

“La gente olvida que jugamos dos y tres días todo el tiempo y eso fue muy difícil para nosotros.

“Pero luego está el otro lado. Veo a Kobbie Mainoo entrenando hoy y merece jugar, pero luego tengo que elegir a un chico”. [out] eso está jugando muy bien.

“Deberíamos haber jugado en la Copa Carabao, porque necesito ver jugar a Kobbie Mainoo, necesito ver a Josh.

“Todos estos muchachos merecen jugar, pero al final, es un juego más en el que debes tomar decisiones. Así que tienes ambos lados”.

La posible ausencia de Mainoo en la plantilla de la jornada podría suponer el fin de un récord increíble del club.

Un jugador de la cantera del club ha figurado en cada una de las plantillas de la última jornada del United 85 AÑOS.

Mainoo se aseguró de que el récord se mantuviera al aparecer en los equipos de las últimas cuatro jornadas del United.

Pero no se conservará a menos que Fletcher o Tom Heaton sean nombrados en el banquillo para el duelo de mañana en el Tottenham Hotspur Stadium.