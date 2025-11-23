Kobie Turner de los Rams destaca los derechos de los inmigrantes a través de una campaña de tacos

La experiencia de los inmigrantes tiene un significado especial para el ala defensiva de los Rams, Kobie Turner: su abuelo emigró a Estados Unidos desde Jamaica y los padres de su esposa emigraron desde Perú. Al elegir una organización para destacar en la campaña “My Cause My Cleats” de la NFL, quería mostrar apoyo no sólo a su familia sino también a todos los inmigrantes.

“Últimamente ha habido muchos momentos difíciles, muchas familias no están seguras de lo que viene después y yo sólo quiero animarlas”, dijo Turner. “Los inmigrantes son muy importantes para Estados Unidos; son la columna vertebral de este país”.

La iniciativa “Mi causa, mis zapatos” de la NFL comenzó después de que el receptor abierto de los Chicago Bears, Brandon Marshall, fuera multado por violar la política de uniformes de la liga cuando usó zapatos para promover la Semana de Concientización sobre la Salud Mental en octubre de 2013.

Después de criticar a la NFL por no apoyar a los jugadores y sus causas benéficas, se reunió con funcionarios de la liga y dos partes crearon una campaña que permitía a los jugadores usar botines diseñados a medida que destacaban una organización a la que apoyan. Desde 2016, la campaña “My Cause My Cleats” ha sido un pilar del calendario de la NFL.

Con la comunidad de inmigrantes en Los Ángeles y en todo el país lidiando con redadas del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas, Turner quería aprovechar el momento asociándose con la Coalición por los Derechos Humanos de los Inmigrantes de Los Ángeles, una organización que aboga por los derechos civiles de inmigrantes y refugiados.

Los zapatos del ala defensiva de los Rams, Kobie Turner, para la campaña “My Cause My Cleats” de la NFL 2025. Los tacos apoyan a CHIRLA, una organización dedicada al avance de los derechos humanos y civiles de inmigrantes y refugiados. (Los Ángeles Rams)

Es el único jugador de la NFL que apoya una organización benéfica de derechos de los inmigrantes a través de la campaña “My Cause My Cleats”.

“Realmente quería hacer algo para darle voz a la comunidad inmigrante”, dijo Turner, “y sé que CHIRLA hace un trabajo realmente bueno al brindar oportunidades y caminos para la ciudadanía”.

Luis Tadeo, director de marketing y relaciones públicas de CHIRLA, comprende el papel fundamental que desempeñan los deportes y la cultura a la hora de dar forma a la forma en que la comunidad se involucra y sana en tiempos sin precedentes. Sabe que contar con el apoyo de un jugador estrella en uno de los equipos deportivos más importantes de Los Ángeles es una declaración poderosa.

“Esperamos que otros jugadores y otros equipos en Los Ángeles, que han guardado silencio durante estos momentos, vean a Turner y los Rams como un ejemplo de lo que podrían hacer por las familias inmigrantes”, dijo Tadeo.

Turner, de 26 años, usará zapatos de color rosa brillante cuando los Rams busquen su sexta victoria consecutiva el domingo por la noche contra los Tampa Bay Buccaneers en el SoFi Stadium. Turner, una de las estrellas del contingente de cazamariscales de los Rams que incluye a Byron Young, Jared Verse y Braden Fiske, tiene 22 tacleadas y 1½ capturas para un equipo de los Rams 8-2 que está entre los favoritos para ganar el Super Bowl.

Turner irrumpió en la escena de la NFL hace dos años con una impresionante campaña de novato de nueve capturas y ganó fama por una aparición en “The Masked Singer” el año pasado, cantando notas acordes con el apodo de “The Conductor” que se ganó mientras cantaba en la universidad. La música y el fútbol desempeñaron un papel importante en la vida de Turner mientras crecía en el suburbio de Clifton, Virginia, en Washington, DC.

El ala defensiva de los Rams, Kobie Turner, intenta atravesar la línea ofensiva de los Baltimore Ravens durante un juego el 12 de octubre. (Terrance Williams / Prensa Asociada)

Ahora quiere dar voz a algo que va más allá del fútbol y el canto: quiere recordarles a todos que los inmigrantes son una parte integral de la cultura estadounidense.

“Miras a tu alrededor y ves ‘Vamos Rams’, las comunidades a las que servimos son comunidades de inmigrantes”, dijo Turner. “Es importante poder dar voz a esas personas y hacerles saber que están siendo escuchadas”.

Para Turner, sus esfuerzos caritativos van más allá de este fin de semana. El martes, Turner, los miembros del personal de los Rams y las porristas, junto con la organización sin fines de lucro del sur de Los Ángeles, A Place Called Home, servirán comidas y distribuirán 400 pavos y suministros de Acción de Gracias a familias necesitadas. Turner también actuará con 29Live, la banda juvenil de A Place Called Home, durante el evento.

Los miembros de CHIRLA asistirán al partido del domingo con un grupo de jóvenes inmigrantes. en una época en la que Agentes federales están deteniendo y arrestando inmigrantes en todo Estados Unidos. Tadeo espera que Turner y sus zapatos ayuden a promover el cambio.

“Nuestra misión es lograr una sociedad justa que incluya plenamente a los inmigrantes, y ya sea en el campo de fútbol, ​​en los pasillos del Congreso o en la Casa Blanca tomando decisiones sobre leyes que afectarán las vidas de los inmigrantes, necesitamos todo el apoyo”, dijo Tadeo.