¿Kyle Tucker? Los Dodgers deciden entre deseos y ‘necesidades’ esta temporada baja

Al parecer, casi todos en el béisbol están esperando ver qué tan agresivos serán los Dodgers en esta temporada baja.

Por ahora, eso parece incluir a los propios dos veces campeones defensores.

Cuando la oficina principal del club llegó al Hotel Cosmopolitan para las reuniones anuales de gerentes generales de la MLB esta semana, los planes del equipo para este invierno seguían en una etapa formativa.

Los Dodgers deberían tener mucha flexibilidad financiera para jugar en los próximos meses, con más de $60 millones en salario de la temporada pasada que saldrán de los libros (como resultado del retiro de Clayton Kershaw, el vencimiento de los contratos de Michael Conforto, Kirby Yates, Michael Kopech y otros, y la decisión del equipo de designar a Tony Gonsolin para asignación la semana pasada).

También les vendrían bien mejoras en algunas de las posiciones más profundas en la clase de agentes libres de este año, es decir, un jardinero de esquina (donde Kyle Tucker es el nombre más importante disponible) y otro brazo de relevo superior en la parte trasera del bullpen (donde Edwin Díaz, Devin Williams, Robert Suárez y Pete Fairbanks estarán en el mercado abierto).

Si a esto le sumamos un sistema de granjas que MLB Pipeline clasificó como el mejor en las mayores este año, dando a los Dodgers muchas fichas para usar también en un posible intercambio, y el equipo podría estar preparado para otra temporada baja llamativa de adquisiciones de grandes nombres.

O… podrían mantenerse relativamente tranquilos.

Después de todo, no hay ningún movimiento de gran éxito que los Dodgers sientan que necesidad para hacer este invierno. Tener prácticamente todo su núcleo repleto de estrellas intacto significa que, incluso en comparación con el invierno pasado, su urgencia por otra temporada baja de incorporaciones de estrellas bien podría ser menos apremiante ahora.

Ese fue el tono que adoptó el gerente general Brandon Gomes el martes mientras discutía los planes invernales del equipo: reconociendo los jardines y el bullpen como áreas que los Dodgers explorarán este invierno, pero sin llegar a describir ambas como “necesidades absolutas”.

“Al ser agresivos durante las últimas dos temporadas bajas, tenemos un núcleo muy, muy bueno”, dijo Gomes. “Así que continuamos afinando y observando cuáles son las debilidades en la plantilla y tratando de abordarlas… Estamos siendo muy específicos en quién salimos y buscamos adquirir. Creo que eso es cierto en todos los ámbitos, sin muchos agujeros evidentes”.

Como recordatorio, aquí es donde se encuentra el roster de los Dodgers para 2026.

¿La rotación inicial? Apilados, con Shohei Ohtani, Yoshinobu Yamamoto, Blake Snell, Tyler Glasnow, Roki Sasaki, Emmet Sheehan y una serie de otros lanzadores jóvenes programados para regresar (incluidos Gavin Stone y River Ryan, novatos destacados en 2024 que se espera que tengan temporadas bajas normales después de perderse el año pasado por cirugías).

¿La alineación? Relativamente sin cambios, con Kiké Hernández y Miguel Rojas representando los únicos jugadores fuera de contrato que desempeñaron papeles importantes en la postemporada (y ellos, por supuesto, también siguen siendo opciones para volver a firmar).

¿El bullpen? A ese grupo ciertamente le vendría bien un poco más de ayuda, después de que Tanner Scott tuviera problemas en el rol de cerrador el año pasado. Pero incluso allí, los Dodgers todavía poseen mucha profundidad en Alex Vesia, Anthony Banda, Jack Dreyer, Blake Treinen, Ben Casparius, Justin Wrobleski, Brock Stewart, Edgardo Henríquez y varios otros lanzadores jóvenes que podrían asumir roles en las Grandes Ligas (además de los regresos de Brusdar Graterol y Evan Phillips tras una lesión).

Y en general, Gomes describió el cuerpo de lanzadores esperado de los Dodgers para 2026 como “tan bueno como el que hemos tenido”.

Es por eso que, al menos en este momento, la agresividad de los Dodgers este invierno sigue sin estar clara.

Están en su lugar preferido como organización: pueden ver cómo se desarrolla el mercado, sin enfrentar una necesidad abrumadora en ningún lugar.

“Creo que la mentalidad sigue siendo acercarse a la temporada baja y no tener que salir y hacer grandes cambios llamativos en la fecha límite”, dijo Gomes. “¿Pero cómo se ve todo eso? Afortunadamente, no hemos tenido mucho tiempo para sumergirnos, pero intentaremos hacerlo aquí durante esta semana y las próximas”.

La búsqueda de Tucker por parte del equipo podría proporcionar la primera gran señal de la temporada baja.

Ya en el verano, los Dodgers eran vistos en la industria como probables favoritos para el cuatro veces All-Star y dos veces Silver Slugger. Como bateador zurdo que encajaría perfectamente en el medio de su alineación, y alguien que tendrá solo 29 años a principios del próximo año, Tucker representó el tipo de jugador de calibre estelar que aún está en su mejor momento y a quien los Dodgers siempre quieren estar en posición de perseguir cuando esté disponible.

Sin embargo, Tucker no será barato. Es probable que reciba ofertas por más de 10 años. Podría impulsar una guerra de ofertas de más de 400 a 500 millones de dólares.

A pesar de toda la flexibilidad financiera a corto plazo de los Dodgers, es justo preguntarse cuántos acuerdos más lucrativos y de largo plazo quieren agregar a lo que ya es un núcleo envejecido.

Por lo tanto, cuanto más alto sea el precio de Tucker, menos probable será que termine en Los Ángeles.

El martes, Gomes pasó más tiempo promocionando las opciones de los jardines internos que los Dodgers ya cuentan, desde la incorporación de Alex Call, hasta los utilitarios Hyeseong Kim y Tommy Edman (quienes se someterán a una cirugía la próxima semana por su persistente lesión en el tobillo, pero se espera que esté listo para los entrenamientos de primavera), hasta el Jugador Más Valioso de triple A, Ryan Ward, quien fue agregado a la lista de 40 hombres la semana pasada y se espera que “tenga un montón de oportunidades en algún momento de este año”, dijo Gomes. La puerta también permanece abierta para que el receptor suplente Dalton Rushing pueda volver a tener algo de tiempo en los jardines, después de que tuvo problemas con el tiempo de juego limitado detrás de Will Smith.

Gomes elogió de manera similar al actual cuerpo de relevo de los Dodgers, incluso manteniendo la confianza en que Scott “regresará y tendrá un gran año para nosotros el próximo año, y estará ahí en la mezcla para lanzar al final de los juegos”.

Aún así sería una sorpresa si los Dodgers no hicieran alguna incorporación notable al bullpen. La profundidad de las opciones en el mercado de agentes libres (especialmente en jugadores como Williams y Fairbanks, quienes han sido objetivos comerciales del equipo en los últimos dos años) debería hacer que encontrar una adquisición allí sea una tarea más probable.

Sin embargo, Gomes insistió en que un relevista de primer nivel es menos una necesidad y más “un placer tenerlo”.

Realmente, ese parece ser el tema de toda la temporada baja de los Dodgers: buscar mejoras en los términos que les gusten, sin sentirse presionados a hacer otra ola de adquisiciones de alto valor.