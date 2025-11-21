La alcaldesa de Los Ángeles no comparte su opinión sobre el proyecto de la góndola del Dodger Stadium

El Concejo Municipal de Los Ángeles desafió a la alcaldesa Karen Bass la semana pasada, aprobando abrumadoramente una resolución instando a Metro a eliminar la góndola propuesta para el Estadio de los Dodgers e instando a Bass a brindar su apoyo.

Un comité de Metro consideró el proyecto de la góndola el jueves y Bass resultó ser uno de los cinco miembros votantes del comité. Frente a los cientos de miembros de la comunidad que asistieron a la audiencia, Bass tendría una oportunidad pública de defender cualquier posición que decidiera adoptar.

Bass resopló.

Para retroceder: Metro aprobó el proyecto de la góndola el año pasado, pero un tribunal ordenó una segunda revisión para ver si el informe de impacto ambiental realmente había evaluado todo lo que se podía hacer para mitigar el ruido de la construcción. Tras una revisión adicional, el personal de Metro dijo que tal “reequipamiento acústico” no sería factible y podría ni siquiera ser efectivo, porque dependería del “consentimiento caso por caso” para el reequipamiento de estructuras y podría implicar “construcción invasiva… posiblemente requiriendo la reubicación de los ocupantes”.

Sin embargo, informó Metro, LA Aerial Rapid Transit, el equipo de góndolas fundado por el ex propietario de los Dodgers, Frank McCourt, había acordado proporcionar “dispositivos personales de protección auditiva”.

El jueves, el comité de Metro aprobó el informe de impacto ambiental revisado. Se espera que toda la junta directiva de Metro haga lo mismo el próximo mes, lo que haría avanzar el proyecto de la góndola a la consideración de la ciudad y el estado.

Ya basta de charla burocrática. Nada de lo que ocurrió el jueves fue inesperado, aparte de los comentarios del alcalde, o la falta de ellos.

Después de que el comité recibió cientos de comentarios públicos escritos y escuchó voces a favor y en contra de las góndolas durante una hora de apasionados testimonios públicos (casi ninguno de los cuales mencionó la mitigación del ruido), el presidente invitó a los miembros del comité a hablar con el público.

El bajo fue el primero.

“Gracias”, dijo. “Gracias, señor presidente, y gracias por su liderazgo al guiarnos a través de esto.

“Muy rápidamente, solo quería reiterar o aclarar que la votación de hoy se trata de certificar el EIR, certificar los documentos ambientales del proyecto bajo CEQA, nada más”.

Eso es todo, Los Ángeles. Tu alcalde te acaba de dar 21 segundos de “nada que ver aquí”.

Técnicamente, Bass tenía razón. Nada sobre el proyecto de la góndola ha cambiado significativamente desde que Metro lo aprobó el año pasado.

Si pensaba que la góndola era una forma innovadora de reducir el tráfico y la contaminación alrededor del Dodger Stadium, probablemente todavía lo piense. Y, si pensaba que la góndola era menos una opción de tránsito y más un primer paso inevitable hacia el desarrollo de McCourt de los estacionamientos del Dodger Stadium, entonces probablemente todavía piense eso.

Pero, si Bass no quiso discutir esos temas más importantes, los miembros de la comunidad que asistieron el jueves sí lo hicieron, y el Concejo Municipal seguramente sí.

Los dos miembros del comité que siguieron a Bass hasta el micrófono el jueves lo entendieron. La supervisora ​​del condado de Los Ángeles, Hilda Solís, habló a favor del proyecto y explicó al público el acuerdo de beneficios comunitarios que negoció con los patrocinadores del proyecto a cambio de su voto afirmativo el año pasado.

Los beneficios incluyen financiación para reembolsar a las pequeñas empresas a lo largo de la ruta de las góndolas por las pérdidas durante la construcción; garantías de reembolso a Metro por el servicio de autobús al Dodger Stadium durante los Juegos Olímpicos de 2028 en el caso probable de que la góndola no esté funcionando para entonces; la expansión de los autobuses expresos del Dodger Stadium y la adición de rutas de estacionamiento estilo Hollywood Bowl al Dodger Stadium; y rescisión del acuerdo si cualquier eventual desarrollo de los estacionamientos del estadio no incluye un 25% de viviendas asequibles.

“Sólo puedo verme apoyando esto por la vinculación de los beneficios comunitarios”, dijo Solís.

La supervisora ​​del condado de Los Ángeles, Janice Hahn, la única que votó en contra el jueves, dijo que los problemas de congestión y contaminación se pueden abordar sin una góndola aún sin financiación que se proyecta costará 500 millones de dólares.

“Ya existe una mejor solución para sacar los automóviles de las calles y facilitar el tráfico”, dijo Hahn, “y ese es nuestro Dodger Stadium Express”.

Pidió a los Dodgers que apoyen la ampliación del programa y la electrificación de los autobuses. Metro y los Dodgers han estado en conversaciones sobre la solicitud de Metro para que el equipo ayude a pagar el Dodger Stadium Express.

Como dijo el presidente del comité, Fernando Dutra, a la multitud el jueves, citando restricciones en el uso de la tierra: “La ciudad decidirá en última instancia sobre el proyecto real”.

Cuando lo haga, esperamos que todo lo que Bass tenga que decir ocupe más de 21 segundos.