La BHA está contratando a alguien que entrene a Oisin Murphy sobre cómo ser jockey.

THE BHA va a conseguir a alguien que le enseñe a Oisin Murphy cómo ser jockey.

Simplemente no pudiste compensarlo.

¿Me pregunto a quién elegirán?

En el ranking Longines World’s Best Jockey, sólo James McDonald, Mickael Barzalona, ​​William Buick y Ryan Moore están por encima del cinco veces campeón británico. ¿Alguno de ustedes está libre, muchachos?

¿O tal vez insistirán en Richard Perham, quien es el entrenador senior de la British Racing School?

Un tipo encantador, Richard, cuyo punto culminante en su carrera fue ganar la Stewards’ Cup en Glorious Goodwood.

Estoy seguro de que un jockey prolífico ganador del Grupo 1 y anotador del Clásico podría aprender mucho de él.

Es una locura.

¿Y por qué sucede esto, te preguntarás?

Porque Murphy ha sido suspendido por 15 días (con cinco días diferidos) por un período de seis meses o 200 viajes luego de cuatro infracciones de las reglas del látigo en seis meses.

Es sorprendente que algunos de ustedes digan.

¿No puede contar? ¿Por qué está haciendo esto? El pobre caballo. Absolutamente la BHA debería entrenarlo sobre el uso del látigo.

Disparates.

En cada una de las cuatro ocasiones en que Murphy fue declarado culpable, simplemente dio un golpe por encima de los seis usos permitidos del látigo.

Recuerde que el número seis ha sido sacado de la nada. No tiene base científica. No tiene sentido.

Sólo un grupo de personas en una oficina diciendo: “Bien, digamos que pueden usar el látigo en el Flat seis veces”.

La BHA hace que Murphy, y de hecho Sean Levey, que ha sufrido un destino similar, parezcan villanos.

No lo son.

Los villanos aquí son los BHA. Ellos son los que necesitan el entrenamiento. No los jinetes.

Recuerda que su regla esencialmente afirma, como solo un ejemplo, que si estás en un final cerrado y usas tu látigo seis veces y ganas la carrera, eres un héroe. Hizo un trabajo perfecto.

Pero si haces exactamente lo mismo y usas el látigo siete veces eres un jockey al que hay que prohibir, entrenar y ayudar.

Me sorprende que el asesoramiento no esté involucrado también.

Es extremadamente grosero. Nadie podría creer que eso sea sensato.

Las reglas del látigo son un completo desastre. No tienen en cuenta las habilidades y la forma en que BHA maneja los casos y habla con los deportistas profesionales involucrados es extremadamente condescendiente.

No estoy defendiendo a Murphy ni a Levey aquí. Este último ha sido suspendido durante 26 días, con ocho aplazados.

Hablo en nombre de todos los jinetes que tienen que luchar con reglas que no tienen nada que ver con el bienestar o la base inteligente.

Como todos sabemos, la BHA creó este lío con el látigo debido a lo que pensó que era un problema de percepción pública.

Lo defienden pasándose la pelota porque también insistieron en utilizar un Grupo de Revisión Whip para consultas.

Un grupo cuidadosamente elegido sin duda. ¿Dónde estaba?

No pude encontrar ni una sola publicación en las redes sociales sobre las atracciones involucradas con estas últimas prohibiciones, aunque es muy posible que me haya perdido algunas.

La cuestión es que no ofendieron a nadie.

Ahora todo el mundo está discutiendo una situación que no tuvo consecuencias ni negatividad alguna para las carreras de caballos británicas.

Los podcasts han discutido el tema. Estoy escribiendo esta columna.

La BHA ha creado por sí sola la pesadilla que supuestamente intentaban evitar. Loco.

Bien, pasando a las carreras del sábado…

El tamaño de los campos es bastante desesperado en algunos lugares, con Rubaud buscando un trabajo de dirección en algo como el Grado 2 Elite Hurdle.

Me dirigiré al Flat para hacer mi mejor apuesta, en un intento por hacer cuatro siestas seguidas después de Strong Leader, Hamish y Calandagan. ¡Un Yeeehaaa a eso!

No será tan fácil hoy, ya que estoy optando por una selección de todos los sentidos con altas probabilidades.

Dicho todo esto, espero un gran esfuerzo por parte de LIBRE DE ESTRÉS en el Handicap de noviembre de Virgin Bet en Doncaster.

Espero que tenga una probabilidad de 12-1.

Stressfree no es un caballo bien discapacitado.

Pero ha estado corriendo bien todo el año y no siempre ha tenido un terreno blando que le sienta bien.

Se mantuvo en el séptimo lugar el año pasado y sospecho que será muy difícil mantenerse fuera del cuadro nuevamente después de una carrera perfectamente decente en Newbury la última vez, donde nunca estuvo en condiciones de desafiar.

David Noland viaja para David O’Meara.

Lo bueno de Stressfree es que se mantiene muy fuerte y será como un pantano en la casa del St Leger.

Justo el tipo de condiciones en las que tienes que seguir recordándole a tu caballo que siga adelante.

Qué pena que la BHA no te permita hacer eso.

Viejo y divertido juego.

