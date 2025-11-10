La comunidad deportiva de Seattle y más allá lamenta la pérdida de Lenny Wilkens

La comunidad deportiva de Seattle, y más allá, expresó tristeza y condolencias tras la pérdida de Lenny Wilkens, el querido ex entrenador de los Sonics que murió en su casa la madrugada del domingo. Tenía 88 años.

“Sólo quiero enviar mucho amor a Lenny Wilkens y su familia. Un niño de Seattle, el campeonato del 79. Lenny probablemente no sabe que sin él, no estoy aquí. Muchas bendiciones”. — Entrenador de los Sacramento Kings, Doug Christie

El entrenador en jefe de los Kings, Doug Christie, quien nació y creció en Seattle, se emociona al hablar sobre la memoria del ex entrenador del campeonato de los Supersonics, Lenny Wilkens, quien falleció a la edad de 88 años. pic.twitter.com/NLJ5gEkV1f – Sean Cunningham (@SeanCunningham) 10 de noviembre de 2025

“Ningún atleta ha sido tan querido por tantas personas de tantos sectores de nuestra comunidad como Lenny Wilkens. Qué regalo para nosotros, dentro y fuera de la cancha”. — Exgobernador Jay Inslee

“Lenny Wilkens representó lo mejor de la NBA, como jugador del Salón de la Fama, entrenador del Salón de la Fama y uno de los embajadores más respetados del juego. Tanto es así que, hace cuatro años, Lenny recibió la distinción única de ser nombrado uno de los 75 mejores jugadores de la liga y los 15 mejores entrenadores de todos los tiempos.

“Pero aún más impresionante que los logros de Lenny en el baloncesto, que incluyeron dos medallas de oro olímpicas y un campeonato de la NBA, fue su compromiso de servicio, especialmente en su querida comunidad de Seattle, donde hay una estatua en su honor. Influyó en las vidas de innumerables jóvenes, así como en generaciones de jugadores y entrenadores que consideraban a Lenny no sólo un gran compañero de equipo o entrenador, sino también un mentor extraordinario que dirigió con integridad y verdadera clase”. — Adam Silver, comisionado de la NBA

“Estamos profundamente entristecidos por el fallecimiento de la leyenda del baloncesto de Seattle, Lenny Wilkens. Su legado e impacto, tanto en la cancha como en toda nuestra comunidad, seguirán inspirando a generaciones. Nuestros pensamientos y condolencias están con su familia y sus seres queridos en este momento”. — Tormenta de Seattle

“Era un hombre increíble. Simplemente un hombre increíble. Una idea pasó por mi cabeza cuando se unió a la línea de golpeo. Tuvimos un grupo de muchachos lesionados. Esto habría sido alrededor de 1990 o 1991 y él saltó a la línea de golpeo y todavía podía jugar. Es el único hombre que conozco que fue jugador y entrenador del Salón de la Fama, de dos maneras diferentes. Tal vez haya uno o dos más. No lo vi jugar. No tenía la edad suficiente para verlo jugar, pero al leer sobre su juego y lo talentoso que era, terminé rompiendo el récord de victorias de todos los tiempos como entrenador.

“Lo que más recuerdo es su dignidad. Ya sabes, él era un ser humano muy digno y un gran líder a través de esa tranquila confianza. Había pasado por muchas cosas en su vida y su infancia en Estados Unidos, simplemente siendo un hombre negro en Estados Unidos. Compartió algo de eso con nosotros. Forjar la carrera que hizo en el juego y causar el impacto que tuvo en tanta gente es bastante impresionante. Ahora hay una estatua de él en Seattle afuera del Climate Pledge Arena por una buena razón, no solo para ayudar. “El equipo gana un campeonato, pero lo que él significó para esa comunidad. Entonces, sí, es un día triste”. — Steve Kerr, entrenador de los Golden State Warriors

“Nuestras condolencias a la familia y amigos del gran fraile de todos los tiempos Lenny Wilkens”. — Frailes de la Providencia