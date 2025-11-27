La defensa de los Spurs implosiona después de liderar dos veces a los actuales campeones para ubicarse a solo dos puntos de la eliminación

AL MENOS aquí nadie podría acusar a Thomas Frank de ser aburrido.

El danés había recibido serias críticas por exhibiciones fallidas que no contenían intención alguna de atacar, sobre todo en la humillación por 4-1 ante su archirrival Arsenal el domingo.

Pero aquí su equipo anotó tres en casa del campeón de la Liga de Campeones, con Randal Kolo Muani anotó dos contra su club matriz después de asistir a Richarlison en el primer partido.

La mala noticia fue que el Paris Saint-Germain respondió con CINCO de los suyos, incluido un hat-trick de Vitinha y los goles de Fabián Ruiz y Willian Pacho.

El PSG terminó con diez hombres cuando Lucas Hernández atrapó a su compañero Xavi Simons con un codazo en el tiempo de descuento, pero para entonces el partido estaba terminado.

Fue una derrota en la que la zaga de Frank fue constantemente superada y, sin embargo, se sintió a un mundo de distancia de la vergüenza en los Emirates.

De hecho, recordó la Supercopa de agosto contra el PSG, donde Frank ideó un plan de cinco defensas que hizo que su equipo tomara una ventaja de 2-0, solo para anotar dos goles tardíos y perder en los penaltis.

Frank después de aquel encuentro entre los campeones de la Liga de Campeones y la Europa League lo describió como una “operación especial” que estaba funcionando, pero al final “el paciente murió”.

Se podría decir lo mismo aquí, ya que los Spurs optaron por una formación estrecha de 4-4-2 y limitaron al PSG, al menos inicialmente, a tiros lejanos.

Incluso se pusieron por delante en el minuto 35, cuando un inteligente disparo de Lucas Bergvall le dio a Archie Gray, cuyo centro fue desviado hacia el otro lado por un cabezazo de Muani para que Richarlison cabeceara.

Los aficionados de los Spurs iban al baño en el rincón más alejado del Parque de los Príncipes, cantando descaradamente “Campeones de Europa, sabemos lo que somos”.

Se habrían sentido aliviados por la reacción del domingo que estaba mostrando su equipo, pero luego Vitinha igualó el nivel al filo del descanso con un disparo exocet.

Dado cómo les han ido las cosas recientemente a los Spurs, no habría sido una sorpresa si hubieran implosionado en ese momento.

En cambio, se recuperaron y retomaron el liderazgo.

Pedro Porro lanzó un córner al segundo palo que Richarlison cabeceó para que Gray lanzara hacia la portería.

Willian Pacho cabeceó el balón al larguero y se marchó, pero Kolo Muani remató de volea ante Marquinhos en el partido número 500 del brasileño con el PSG.

Kolo Muani se negó a celebrar por respeto a sus empleadores, pero por dentro debe haber estado emocionado después de romper el pato de los Spurs.

Esta vez la ventaja duró aún menos, ya que Vitinha, de nuevo, remató dulcemente en la esquina más alejada, esta vez con el pie izquierdo, tres minutos después.

A los Spurs se les negó la oportunidad de hacer balance, ya que seis minutos después, el PSG había dado la vuelta a la eliminatoria por completo.

Cristian Romero disparó un pase arriesgado a Sarr, quien lo perdió bajo la presión del suplente Lucas Hernández, permitiendo que el rápido Joao Neves jugara en Ruiz, quien superó a Guglielmo Vicario.

Luego, los locales lograron tres goles en 12 minutos de la segunda parte cuando Sarr no pudo despejar un córner, el balón se soltó y Pacho disparó a puerta.

Se acabó el juego, o eso creíamos.

Pero todavía había tiempo para que Kolo Muani atacara de nuevo.

Vitinha cometió su único paso en falso del juego al perder el balón, lo que permitió a Kolo Muani rodear la línea de fondo y perforar la esquina más alejada.

Sin embargo, una vez más, cualquier esperanza de una remontada dramática se extinguió rápidamente cuando el árbitro Felix Zwayer pitó un penal cuando el disparo de Vitinha golpeó el brazo extendido de Romero.

El ex jugador de los Wolves, Vitinha, hizo los honores desde 12 yardas para completar su triplete y matar al paciente para siempre.

Pero dado lo mal que le había ido a Frank esta semana, había algo reconfortante en esta actuación, si no en el resultado.

Casi ningún seguidor de los Spurs hubiera esperado ganar aquí.

Pero lo que querían de su equipo (y específicamente de su entrenador) era darles algo, cualquier cosa, que les entusiasmara en el futuro.

Frank y su equipo lograron eso, al menos.