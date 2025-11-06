La defensa de Luka Doncic (sí, defensa) ayuda a los Lakers a mantener a raya a los Spurs

p]:text-cms-story-body-color-text clearfix”>

Marcus Smart no podía creer las estadísticas. ¿Cinco robos y dos tapones para quién?

“Lukaaaaa”, dijo Smart, alargando el nombre de Luka Doncic mientras sonreía a su compañero de equipo estrella que estaba sentado con los pies en un cubo de hielo con bolsas de hielo envueltas alrededor de sus rodillas.

Doncic igualó el récord personal de robos en un partido de temporada regular el miércoles. El escolta, que promedia 40 puntos por partido, afirmó que su defensa fue lo único que hizo bien en una noche en la que terminó a un rebote de un triple-doble. Si bien acumuló 35 puntos, 12 asistencias y nueve rebotes, acertó nueve de 27 tiros de campo y cuatro de 11 en triples. Falló cuatro tiros libres, perdió el balón cuatro veces y, después de cometer su quinta falta con 7:58 restantes en el cuarto, casi fue eliminado por falta.

El último hecho tomó por sorpresa a Rui Hachimura.

“Nunca lo había visto así”, dijo Hachimura. “Pero ya sabes, está tratando de ser más agresivo. [on defense] y eso es lo que también necesitamos de él”.

Redick dijo que Doncic tuvo algunos juegos en los que comenzó lento a la defensiva en términos de físico y compromiso, pero en general ha estado “realmente bien” esta temporada. Incluso cuando lo cambiaron por la estrella de los Spurs, Victor Wembanyama, o el armador Stephon Castle, Doncic siguió compitiendo bien.

“No había defensa de matador”, dijo Redick. “Todavía defendió. Y eso fue enorme. La razón por la que ganamos el juego es porque defendimos en el último cuarto. Nuestra defensa en el último cuarto fue la razón número uno por la que ganamos el juego”.

Los Lakers limitaron a los Spurs a un 36,8% de tiros de campo durante el último cuarto y forzaron seis pérdidas de balón. Wembanyama se limitó a 19 puntos con laboriosos cinco de 14 tiros y ocho rebotes. Acertó nueve de 11 en tiros libres y fue eliminado por faltas cuando restaban 1:40 cuando derribó a Hachimura.