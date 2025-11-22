La defensa de Santa Margarita vuelve a dominar para vencer a Orange Lutheran

Es difícil elegir un mejor momento para jugar el partido completo de la temporada.

Carson Palmer, el entrenador de primer año de Santa Margarita High, lo expresó mejor cuando sus jugadores lo rodearon después de que el reloj llegó a cero.

“Esfuerzo fenomenal”, dijo el ex mariscal de campo de la NFL y ganador del Trofeo Heisman de la USC en 2002. “Con destino al Rose Bowl”.

Santa Margarita (9-3) jugará en el Rose Bowl en la final de la División 1 de la Sección Sur después de un esfuerzo dominante de principio a fin para derrotar a Orange Lutheran (3-9) en una arrolladora victoria de 31-6 en Orange Coast College. Los Lancers solo colocaron seis puntos en el tablero cuando el tiempo avanzaba en el último cuarto, luego de un cambio de línea estilo hockey en la defensa de los Eagles.

Cuatro de las primeras cinco campañas de Santa Margarita comenzaron en territorio luterano de Orange. Fue una de esas noches para los Eagles; ser dueño de una ofensiva liderada por el receptor abierto senior Trent Mosley para hacer clic al mismo tiempo que su operación defensiva estelar.

Mosley, un compromiso de la USC, puso a los Eagles en la cima con un touchdown de cuatro yardas en el primer cuarto, impulsando una serie de 45 yardas al reclamar 37 de las yardas para su propia línea de estadísticas. Mientras que el back defensivo Jayden Crowder comenzó el juego con una devolución de patada de 55 yardas, Santa Margarita provocó su segunda ofensiva con una patada lateral exitosa, anulada por Hunter McKinney.

El apoyador Leki Holani fue uno de los líderes de una defensa de Santa Margarita que mantuvo a Orange Lutheran sin goles hasta tarde. (Benjamín Royer / Para The Times)

“Tienes que ser agresivo”, dijo Palmer. “Y definitivamente fuimos agresivos esta noche. En el lado defensivo del balón, en el lado ofensivo del balón y obviamente en los equipos especiales”.

Pronto los Eagles estaban arriba 14-0, después de un touchdown de 13 yardas por tierra del corredor de segundo año Jaion Smith, y luego 21-0, luego de un acarreo de cinco yardas del corredor de primer año Adrian Petero.

Iba a ser necesario un milagro para que el mariscal de campo luterano de Orange, Reagan Toki y compañía, lograran regresar para derrotar a Santa Margarita. Los Lancers anotaron sólo tres jugadas de más de 10 yardas en la primera mitad. Incluso cuando Toki mostró comodidad, conduciendo a los Lancers 77 yardas campo abajo desde su propia yarda 10 en el tercer cuarto, fue golpeado por la furia defensiva de Santa Margarita.

El apoyador senior de los Eagles, Vai Manutai, obligó a Toki a perder el balón dentro de la yarda 20 de Santa Margarita, deteniendo las posibilidades de anotar de los Lancers. En la serie anterior, el apoyador senior de Santa Margarita, Leki Holani, arrastró a Toki al suelo para una captura de 14 yardas. En la siguiente jugada, el apoyador senior Dash Fifita interceptó un pase de Toki.

“Vinimos aquí, establecimos el tono desde el principio”, dijo Holani, parte de un frente defensivo guiado por el coordinador defensivo Steve Fifita que anotó siete tacleadas para pérdida y dos capturas.

En el momento de cualquiera de las pérdidas de balón de Toki, Mosley ya había colocado a los Eagles arriba por 28: atrapó un pase de pantalla, hizo que un defensor fallara con un paso atrás y encendió los quemadores para un touchdown de recepción de 40 yardas. Mosley terminó con 82 yardas en recepción en cinco recepciones para dos touchdowns.

“El trabajo no ha terminado”, dijo Mosley. “Venir y llegar al campeonato es muy importante para nosotros. Estamos emocionados de estar aquí en este momento y vivir el momento”.

Santa Margarita tiene la oportunidad de ganar su primer título de la Sección Sur desde que ganó el campeonato PAC-5 en 2011. Los Eagles se enfrentarán en la final de la División 1 contra Corona Centennial, a quien Santa Margarita derrotó a principios de esta temporada en tiempo extra, para la primera victoria de Palmer como entrenador, sin Mosley disponible para jugar.

¿El Año 1 fue antes de lo que Palmer esperaba para la posible gloria de la Sección Sur?

“Tal vez sea rápido”, dijo, “pero, quiero decir, tenemos algo increíble… nuestra clase de último año es fenomenal”.