La demanda del Rose Bowl acusa a UCLA de intentar trasladar los juegos al estadio SoFi

La ciudad de Pasadena y Rose Bowl Operating Co. presentaron una demanda el miércoles por la noche para obligar a UCLA a cumplir las dos décadas restantes de su contrato y mantener los partidos de fútbol de los Bruins en el histórico estadio hasta 2044.

La demanda, presentada en el Tribunal Superior del Condado de Los Ángeles contra UCLA y los Regentes de la Universidad de California, alega que la universidad ha estado “expresando inequívocamente su intención de abandonar el estadio Rose Bowl y trasladar sus partidos de fútbol local al estadio SoFi en Inglewood”, calificándolo de “una profunda traición a la confianza”.

El contrato de arrendamiento de UCLA vence el 30 de junio de 2044, y los funcionarios de Pasadena dicen que los contribuyentes han invertido más de $150 millones en renovaciones del estadio y recientemente refinanciaron $130 millones adicionales en bonos para mejoras de capital adicionales.

“Esta demanda surge en una era en la que el dinero eclipsa con demasiada frecuencia el significado y la búsqueda de ganancias amenaza con borrar las mismas tradiciones que dan vida a las instituciones”, se lee en el documento.

“Algunos compromisos son demasiado fundamentales para negociarlos”.

La presentación alega que UCLA, después de años de garantías públicas de que se quedará, ahora ha “decidido ignorar esas promesas” y ha notificado formalmente a los demandantes que “seguirá adelante” y que “no hay manera de que nos quedemos a largo plazo”.

“Aunque continuamos evaluando el acuerdo a largo plazo para los partidos de fútbol en casa de UCLA, no se ha tomado ninguna decisión”, dijo Mary Osako, vicerrectora de comunicaciones estratégicas de UCLA, en un comunicado al Times.

Aunque UCLA aún no ha presentado una respuesta formal a la demanda, la universidad cuestionó las acusaciones en una prueba incluida en la presentación. En una carta dirigida a la abogada de Pasadena, Nima Mohebbi, el abogado externo de UCLA, David L. Schrader, escribió en marzo que la universidad no ha violado el acuerdo y que las “discusiones preliminares” que contemplan una medida “no constituyen un incumplimiento material por el cual RBOC tendría derecho a un recurso legal o equitativo”.

Schrader escribió que UCLA “continúa evaluando objetivos estratégicos y cómo ser fiscalmente responsable y cumplir mejor su misión”.

La demanda solicita una orden judicial que exija que UCLA cumpla con la totalidad de su contrato de arrendamiento.

La presentación sostiene que sería devastador para Pasadena y el estadio si UCLA violara el acuerdo, que el daño causado a la ciudad y sus residentes “podría fácilmente exceder los mil millones de dólares”. [or more]”, y que los daños monetarios nunca podrían realmente remediar la conducta de UCLA.

El mariscal de campo de UCLA, Nico Iamaleava, sale corriendo del campo después de una victoria por 42-37 sobre Penn State en el Rose Bowl el 4 de octubre. (Gina Ferazzi / Los Ángeles Times)

Russell Korobkin, profesor de la Facultad de Derecho de UCLA que se especializa en contratos y negociación, dijo que la demanda parecía ser una medida preventiva del Rose Bowl para evitar que UCLA simplemente hiciera un pago como parte de una mudanza a una nueva casa de fútbol.

“El Rose Bowl está diciendo, al presentar la demanda, ‘No queremos su dinero, vamos a intentar que un tribunal le ordene quedarse y jugar en el Rose Bowl’”, dijo Korobkin. “Así que, en última instancia, eso parece ser lo que está en juego aquí. No se puede responder a esta pregunta con total confianza, pero sería simplemente mi predicción de que no podrán obtener una orden de desempeño específica, que probablemente sólo podrían recuperar daños monetarios” de UCLA.

Se podría conceder una orden que requiera que UCLA permanezca en el Rose Bowl, dijo Korobkin, “si puede probar que los daños monetarios serían inadecuados para compensarlo por su daño, y por eso la gente del Rose Bowl puso esto en el contrato, insistió en esto en el contrato, para ayudar a su argumento ante el tribunal de que los daños monetarios serían inadecuados aquí, pero esa declaración no es legalmente vinculante para el tribunal; es decir, el tribunal aún tiene que decidir de forma independiente si eso es cierto”.

Korobkin dijo que un aspecto del caso que lo diferencia de otras situaciones de incumplimiento de contrato es la participación de una entidad gubernamental, la ciudad de Pasadena, que podría complicar los esfuerzos para llegar a un acuerdo negociado.

“Señalan en su queja que si UCLA se fuera, no solo perderían ingresos, sino que perderían una especie de prestigio y también algunas empresas circundantes y otras entidades en Pasadena, las personas que pagan impuestos en Pasadena, las personas que votan en Pasadena, se verían perjudicadas por esto y que el Rose Bowl también se preocupa por esas personas, ¿verdad?” dijo Korobkin.

“Si el Rose Bowl fuera una entidad privada, me sentiría bastante seguro de que [a settlement] Sería el resultado probable, pero dado que es propiedad del público y tiene una gama más amplia de intereses y preocupaciones, no me parece seguro, aunque todavía es posible”.

La asistencia en casa a un estadio ubicado a 26 millas del campus ha sido una preocupación cada vez más profunda en las últimas temporadas para UCLA. El equipo ha promediado 35,253 fanáticos en sus cuatro partidos en casa esta temporada, lo que lo encamina a alcanzar un mínimo histórico en el Rose Bowl.

Las cinco peores cifras de asistencia de temporada en casa de los Bruins desde que se mudaron al Rose Bowl en 1982 se produjeron en las últimas cinco temporadas no interrumpidas por COVID-19, incluidas 46,805 en 2024. Esa cifra ocupó el puesto 16 entre los 18 equipos de la Conferencia Big Ten, solo por delante de Maryland y Northwestern, que jugaba en un estadio temporal junto al lago con capacidad para solo 12,023.