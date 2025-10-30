La devastada estrella del Liverpool, Amara Nallo, de 18 años, recibe la segunda tarjeta roja en solo 16 MINUTOS de fútbol senior

La joven del LIVERPOOL, Amara Nallo, quedó desconsolada tras una devastadora tarjeta roja contra el Crystal Palace.

Pero era una sensación muy familiar para el joven de 18 años, después de que también fuera expulsado en su único otro partido con los Rojos.

El Liverpool sufrió su tercera derrota de la temporada ante Palace, que eliminó a sus oponentes de la Copa Carabao con una dominante victoria por 3-0 en Anfield para aumentar la miseria del técnico Arne Slot.

Fue el de los campeones. QUINTO derrota doméstica consecutiva.

Pero quizás ningún jugador quedó más angustiado que el suplente Nallo, que fue expulsado apenas 12 minutos después de su entrada en la segunda mitad.

El central reemplazó a Alexis Mac Allister en el minuto 67, pero el árbitro Craig Pawson le dio la orden de marcharse después de 79 minutos con una tarjeta roja directa.

El defensor fue penalizado por derribar a Justin Devenny después de que el as del Palace pasara a la portería.

Esa fue la segunda tarjeta roja de Nallo en igual cantidad de apariciones con la selección absoluta del Liverpool.

El canterano también fue expulsado la temporada pasada ante el PSV Eindhoven en la Liga de Campeones.

Nallo entró como suplente en el minuto 83 ante el PSV, pero vio la tarjeta roja apenas cuatro minutos después durante la derrota por 3-2.

Esto significa que la estrella, que nunca ha estado cedida, ahora tiene dos tarjetas rojas en apenas 16 MINUTOS del fútbol profesional.

Palace consiguió otra impresionante victoria sobre el Liverpool, después de vencer a los actuales campeones de la Prem en la liga y Community Shield, con un doblete de Ismaila Sarr y un gol tardío de Yeremy Pino.

Esto se produce después de que Slot y compañía sufrieran su cuarta derrota consecutiva en la Premier League en Brentford el sábado.

El Liverpool ya ha encajado 24 goles en todas las competiciones esta temporada.