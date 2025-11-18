La esposa de Brooks Koepka, Jena Sims, sorprende con un bikini color pistacho mientras disfruta de unas vacaciones con su marido, un icono del golf estadounidense

La esposa de BROOKS KOEPKA, Jena Sims, sorprendió con sus diferentes looks en bikini mientras estaba de vacaciones.

La pareja disfrutó de un tiempo en las Bahamas tomando el sol.

Se relajaron junto al océano con Sims luciendo un traje con poca ropa.

Ella lució un impresionante bikini color pistacho mientras bebía de un coco en la playa.

Jena, de 36 años, encendió la cámara mientras se relajaba en una tumbona y compartió una quebrar en Instagram mientras felicitaba a Koepka fotografía habilidades.

El golfista también posó junto al agua con los brazos extendidos en alto.

A los fanáticos les encantó el look y uno de ellos dijo: “Son increíbles”.

Otro agregó: “Eres perfecta 😍”

Un tercero escribió: “Impresionante como siempre 🤩”.

Y otro comentó: “Irreal 🔥”

Jena cautivó antes cuando ella y su esposo hicieron algunas travesuras extrañas.

Koepka bailó salvajemente mientras Jena deslumbraba con una mirada sin sujetador.

Jena pareció mostrar su atuendo a la cámara antes de que su marido la irrumpiera en la puerta.

Koepka disparó y saltó bailando, y Jena inicialmente se unió antes de decidir que no valía la pena.

En lugar de eso, extendió las manos para mostrar a Koepka y se rió de sus extraños movimientos de baile.