La esposa modelo de Thibaut Courtois, Mishel, se roba el show con un vestido revelador en la alfombra roja de la ceremonia de entrega de premios Hombres del Año de GQ

La esposa de THIBAUT COURTOIS, Mishel Gerzig, se robó el show en la alfombra roja de los premios GQ.

El portero del Real Madrid regresó a Londres para asistir a la entrega de premios GQ Hombre del Año.

Se codeó con gente como Skepta, Pierce Brosnan y Tom Hiddleston.

Todos se vistieron para la ocasión pero pocos impresionaron más que Mishel.

La modelo lució un glamuroso vestido negro escotado y sonrió a la cámara junto a su marido futbolista.

Su aventura en la alfombra roja fue compartida por GQ España en sus redes sociales, quien escribió: “Una de las parejas de la noche”.

Los fanáticos en los comentarios estuvieron de acuerdo y elogiaron a la glamorosa pareja.

Uno dijo: “Ella es espectacular”.

Otro agregó: “Wow Mishel es increíble💙”.

Un tercero escribió: “La más hermosa de todas”.

Y otro comentó: “Hermosa pareja”.

Mishel ganó fama como modelo impreso antes de firmar con Model MGMT, Next Miami y View Spain.

La estrella fue reconocida en la lista Forbes 30 menores de 30 e incluso apareció en la portada de la revista, vistiendo un traje blanco.

Mishel y Courtois se conocieron en 2021 y se casaron dos años después.