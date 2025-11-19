La estación que lleva el nombre del icónico estadio de fútbol cambiará de nombre después de una remodelación de £ 58 millones

Según se informa, se ha cambiado el nombre de una ESTACIÓN que lleva el nombre del icónico Santiago Bernabéu del Real Madrid.

El famoso antiguo terreno de los gigantes españoles fue objeto de una remodelación que finalizó a finales de 2024.

La renovación de £1.5 mil millones significa que el estadio ahora es capaz de albergar juegos de la NFL.

Pero también se han producido cambios en el Bernabéu.

Esto incluye un nuevo nombre para la estación situada justo afuera del estadio.

El nombre de la estación de metro de Madrid ‘Santiago Bernabeu’ (título del estadio) pasará a ser ‘Bernabeu’, según informa El Desmarque.

La nueva estación estará lista en 2027, coincidiendo con el 80 aniversario del Real Madrid en el Santiago Bernabéu.

Las obras han estado en curso desde 2024 y se espera que cuesten 58 millones de libras esterlinas.

La estación se inauguró originalmente en 1982 con el nombre de ‘Lima’, que más tarde pasó a llamarse ‘Santiago Bernabéu’ en honor al legendario futbolista español.

La medida se produce después de que el estadio cambiara su nombre de Santiago Bernabéu a simplemente ‘Bernabeu’.

Hay un nuevo logotipo corporativo alrededor del estadio que simplemente dice “Bernabeu” debajo de una ilustración del exterior del estadio.

El nuevo emblema se utilizó por primera vez el fin de semana pasado en el partido de la NFL entre los Washington Commanders y los Miami Dolphins.

Se ha informado que “Santiago” se ha eliminado del logotipo para hacerlo “más breve e impactante”.

Se afirma que el logotipo acompañará a todos los eventos no relacionados con el fútbol que se lleven a cabo en el estadio.