La estrategia de los Azulejos contra Shohei Ohtani podría haberles costado un título

Por todas las veces que los Toronto Blue Jays caminaron a Shohei Ohtani, perdieron el Juego 3 de la Serie Mundial debido a la única vez que no lo caminaron.

Aprendieron la lección cuatro veces.

Aquí hay otra comparación de Babe Ruth: Ruth jugó en 41 juegos de Serie Mundial. Fue caminado intencionalmente dos veces.

El lunes, en un juego de la Serie Mundial, Ohtani recibió cuatro bases por bolas intencionalmente.

La situación lo requería –no, lo suplicaba– en la séptima entrada. Los Azulejos lideraban 5-4, con un out y las bases vacías. Ohtani ya había bateado tres veces, con dos dobles y un jonrón.

En una noche en la que eventualmente usarían cuatro corredores emergentes, ya habían eliminado a dos de sus cuatro bates más potentes: George Springer y Bo Bichette. Necesitaban ganar en el tiempo reglamentario y estaban a ocho outs. Mientras Ohtani caminaba hacia el plato, los Azulejos sostuvieron una conferencia en el montículo.

Realmente no había mucho que discutir. Su lanzador, Seranthony Domínguez, había limitado a los derechos a un promedio de bateo de .132 y .451 de OPS esta temporada, y a los zurdos a un promedio de .277 y .816 de OPS.

Mookie Betts, quien batea como diestro, estaba en cubierta. Freddie Freeman, que batea como zurdo, habría seguido a Betts, pero aún no tenía tres extrabases.

Los Azulejos no otorgaron la obvia base por bolas intencional a Ohtani.

“Estamos tratando de rodearlo”, dijo el manager de Toronto, John Schneider. “Uno confía en Seranthony para hacer lanzamientos para lograr eso. A veces, para los lanzadores es difícil hacerlo cuando estás tratando de lanzar una pelota y no la colocas donde quieres”.

En resumen: no estamos tratando de lanzarle un strike, pero tampoco vamos a darle una base por bolas intencionalmente.

Claro, podría perseguir un lanzamiento y poncharse o hacer un contacto débil. Pero, si le lanzas a Ohtani, es posible que falles tu lanzamiento y, si está haciendo swing, podría conectar un jonrón.

Domínguez falló, justo por el medio. El jonrón de Ohtani empató el marcador 5-5.

“Después de eso”, dijo Schneider, “simplemente le quitas el bate de las manos”.

Los Azulejos dieron boleto intencional a Ohtani en cada una de sus siguientes cuatro apariciones en el plato, tres veces con las bases vacías y una vez con un corredor en tercera base.

Shohei Ohtani mira al árbitro del plato Mark Wegner mientras recibe un boleto intencional en la entrada 13 del Juego 3 de la Serie Mundial contra los Azulejos el lunes. (Robert Gauthier / Los Ángeles Times)

Demasiado tarde. Los Azulejos y su alineación cada vez más fragmentada jugaron otras 11 entradas, sin anotar. Los Dodgers ganaron en 18 entradas 6-5 y pueden acercarse a una victoria del campeonato de la Serie Mundial el martes.

En total, Ohtani llegó a la base nueve veces, estableciendo un récord de postemporada. Se convirtió en el primer jugador en la historia de la postemporada con múltiples jonrones, dobles y bases por bolas en un mismo juego. Y desde Frank Isbell, de los Medias Blancas de Chicago de 1906, un jugador no había logrado cuatro extrabases en un juego de Serie Mundial.

Ruth tenía al miembro del Salón de la Fama Lou Gehrig bateando detrás de él, pero los dos muchachos que bateaban detrás de Ohtani también podrían convertirse en miembros del Salón de la Fama: el ocho veces All-Star Mookie Betts y el nueve veces All-Star Freddie Freeman, cada uno de ellos ex jugador más valioso.

“Hay ciertos momentos en los que siento que te sientes mejor porque alguien más te golpea”, dijo Schneider. “Si esa otra persona es Mookie Betts o Freddie Freeman, todavía duele”.

Freeman conectó el jonrón decisivo. Schneider dijo que continuaría paseando a Ohtani.

No tiene elección. Las pelotas vuelan en un clima cálido en el Dodger Stadium. La capa marina derribó varios jonrones potenciales el lunes, pero se emitió un aviso de calor para el sur de California el martes y miércoles, con una temperatura prevista para el juego de 87 grados el martes y potencialmente un poco más cálida el miércoles.

“Lo entiendo”, dijo el manager de los Dodgers, Dave Roberts. “Es el mejor jugador del planeta, y estaba en los talones de una gran noche ofensiva, y John lo olió y no iba a dejar que Shohei lo venciera en absoluto, obviamente, incluso cuando nadie estaba en base y poniéndolo en posición para hacer que los otros muchachos lo vencieran”.

Lo más destacado de la victoria de los Dodgers por 6-5 en 18 entradas sobre los Azulejos de Toronto en el Juego 3 de la Serie Mundial en el Dodger Stadium.

Técnicamente, uno de los otros muchachos venció a los Azulejos el lunes. Pero Freeman no habría tenido la oportunidad de vencerlos en la entrada 18 si los Azulejos hubieran ganado en nueve entradas, lo que habrían hecho si Ohtani no hubiera conectado ese jonrón en la séptima.

Sólo después de eso comenzó la caminata.

“Cuando estás tan caliente y estás bateando bolas de derecha a central, de izquierda a central como lo hizo Shohei esta noche, sabías que se sentía bien. Así que ese es el movimiento correcto”, dijo Freeman. “No quieres que Shohei te gane, y dejas que otros intenten ganarte después de sus primeros cuatro turnos al bate. Nos tomó mucho más tiempo, pero finalmente lo logramos”.

Los Angelinos adoptaron esa estrategia en la Serie Mundial de 2002. Dieron bases por bolas a Barry Bonds 13 veces en la serie de siete juegos, incluidas tres bases por bolas intencionales en las primeras cinco entradas del Juego 4.

¿Está Ohtani en línea para recibir el tratamiento completo de Bonds?

“Creo que todo es relativo”, dijo Roberts, un compañero de Bonds con los Gigantes de San Francisco.

“Barry es el mejor bateador que he visto en mi vida, pero hoy en día solo existe él o tal vez [Aaron] Juez. Somos afortunados de tener a Mookie y Freddie detrás de él. Pero simplemente no se ve ese tipo de comportamiento por parte de los gerentes opuestos, y eso es simplemente la máxima señal de respeto”.

Benito Santiago, cinco veces All-Star, bateó detrás de Bonds en 2002. No quiero faltarle el respeto, pero Betts y Freeman son amenazas ofensivas más completas.

El lunes se cumplió 23 años del único campeonato de Serie Mundial de los Angelinos, ganado en cierta medida porque no dejaron que Bonds los derrotara. Los Azulejos han decidido que no dejarán que Ohtani los venza, pero esa decisión podría haber llegado demasiado tarde.