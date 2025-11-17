La estrella alemana Karim Adeyemi, de 23 años, recibe una multa judicial de 396.000 libras esterlinas por posesión ilegal de armas

ALEMANIA El internacional Karim Adeyemi habría recibido una “orden penal” en Alemania y una multa de casi 400.000 libras esterlinas por posesión ilegal de armas.

El delantero del Borussia Dortmund se encuentra actualmente con la selección nacional de cara al último choque de clasificación para el Mundial contra Eslovaquia.

Regístrese para el hoja informativa ¡Gracias!

Pero ha habido una distracción no deseada durante los preparativos para el juego después de que Bild afirmara que Adeyemi fue encontrado con nudillos de bronce y una pistola Taser.

El informe dice que recibió la ‘orden penal’, o ‘Strafbefehl’, “hace unas semanas” por el presunto delito, que se dice que se remonta a 2024.

También alega que tuvo que pagar 60 multas diarias de 6.600 libras esterlinas, que suman un total de 396.000 libras esterlinas.

En Alemania, se puede emitir un Strafbefehl a un individuo u ordenarle imponerle una multa u otras sanciones sin tener que ir a juicio.

QUE PELO Pide que Haaland sea expulsado del Mundial por el corte de pelo de su compañero oferta de bienvenida Obtenga un bono de bienvenida de £50 cuando se una a Sun Vegas y gaste £10

Es un procedimiento legal simplificado para delitos menores con el fin de resolver los casos rápidamente.

Cuando a alguien se le emite un Strafbefehl, puede pagar la multa y cerrar el caso o puede apelar y solicitar un juicio formal en el tribunal.

Una apelación debe presentarse en un plazo determinado, que normalmente es de dos semanas.

Según Bild, no se espera que Adeyemi reciba más castigos por parte de la Federación Alemana de Fútbol (DFB).

OFERTA DE BIENVENIDA DE SUN VEGAS: OBTÉN UN BONO DE £50 CUANDO TE REGISTRES

Bild añadió que la atención del equipo estaba en el partido vital de Alemania contra Eslovaquia, donde un punto será suficiente para asegurar la clasificación al Mundial.

También dijo que el jugador había hablado con el director deportivo y jefe Julian Nagelsmann.

El medio afirma: “Se han mantenido conversaciones internas con el jugador, con el director deportivo Rudi Völler y con el seleccionador nacional Julian Nagelsmann. Pero la atención se centra claramente en el importante partido de mañana por la tarde”.

La ley alemana prohíbe la posesión de puños americanos o Tasers, y su posesión conlleva una pena de prisión de hasta tres años.

El veredicto fue emitido por un tribunal de Hagen, en Alemania Occidental, al sur de Dortmund.

SunSport se ha puesto en contacto con la DFB para solicitar comentarios.

Adeyemi, que jugó 121 veces con el Dortmund y marcó tres goles esta temporada, se perdió la victoria por 2-0 en Luxemburgo por sanción, pero regresa para el choque contra Eslovaquia.

Su club emitió un comunicado sobre su caso, sin mencionar específicamente al jugador.

Según el Athletic: “El BVB siempre se toma en serio las acusaciones penales y las aprovecha para discutirlas con sus empleados respetando las obligaciones de confidencialidad”.

CIUDAD DEL TERROR Nuestra alguna vez orgullosa ciudad está asediada por matones enmascarados con machetes; incluso los policías son objetivos CRUEL ORDÍA Me quedé cegado y mis amigos murieron por una tendencia peligrosa en un lugar de vacaciones británico

El seleccionador alemán, Nagelsmann, también se negó a entrar en el debate antes del partido, diciendo: “La cuestión es demasiado grande antes de un partido tan importante, para todos nosotros y para el fútbol alemán”.

“Por lo tanto, no haré comentarios sobre más consultas, independientemente de su naturaleza”.