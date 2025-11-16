La estrella de Inglaterra revela cómo ideó la respuesta Haka que dejó a Nueva Zelanda dando vueltas

JAMIE GEORGE preparó el desafío Haka que sacó a Nueva Zelanda de su zona de confort.

Inglaterra les ganó 33-19 y el hooker insiste en que “esto es sólo el comienzo”.

La prostituta ideó el plan para alinearse en un bucle y enfrentarse al baile maorí en una versión de Twickenham de la “V voladora” de la semifinal de la Copa Mundial 2019 sobre ellos.

George dijo: “Fui yo, sí. Queríamos replicar 2019”. [in Japan] porque aquí no lo habíamos hecho”.

La estrella de los Saracens, de 35 años, explicó por qué había ideado la táctica de desestabilización en la que el suplente Henry Pollock, de 20 años, literalmente se lamió los labios con anticipación.

Dijo: “Sentí que comenzar en una línea plana y luego dirigirme a la ‘V’ sería genial.

“No conviene complicarse demasiado ni tener que explicar demasiado. La teoría era que los mayores estarían de un lado y los más jóvenes del otro.

“Así que yo estaba de un lado, Henry Pollock del otro (estábamos reacios a dárselo a Henry porque no estábamos seguros de qué iba a hacer) con Maro Itoje en el medio de la V.

“Pensé que sería uno de esos días de Brian Moore de la vieja escuela en los que estaríamos cara a cara y me gustó bastante la idea.

“Los jugadores se sumaron a ello. Maro dijo: ‘Siempre y cuando no tengamos que hacer demasiados ensayos’.

“Hablamos de ello el viernes por la noche. Te sorprendería la cantidad de preguntas que tenía.

“Hablamos mucho sobre la conexión con los aficionados y sobre cómo hacer que los días de partido sean divertidos y especiales.

“Una respuesta como esa es genial, pero respaldar esa actuación fue lo más importante”.

Fue apenas la novena victoria de Inglaterra sobre los All Blacks en 120 años de rivalidad.

Pero George, uno de los supervivientes de la victoria de 2019 en Yokohama, confía en que será la plataforma para cosas aún mayores.

El equipo de Steve Borthwick lleva ahora una racha de diez victorias consecutivas después de realizar cuatro intentos para remontar un 12-0 en contra el sábado por la tarde.

Y George añadió: “Estamos en una situación realmente buena y lo bueno es que todavía sentimos que hay mucho por venir.

“Estamos adquiriendo una enorme confianza en lo que estamos haciendo y hacia dónde nos dirigimos”.