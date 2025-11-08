La estrella de la WWE Brian Mackney muere a los 77 años mientras llegan los homenajes al ‘Silent Warrior’ que ‘se ganó los corazones de los fanáticos’

La estrella de la WWE Brian Mackney murió a los 77 años mientras llegan homenajes a la estrella que “se ganó los corazones de los fanáticos”.

Conocido como el “guerrero silencioso” debido a su sordera, la leyenda del deporte fue un elemento clave de la WWE en los años 80 y también dejó su huella a nivel internacional.

Su muerte fue confirmada en un comunicado de Maple Leaf Pro Wrestling, quien recordó a la estrella como alguien que “logró lo que muchos no logran”.

Descrito como una “leyenda en Toronto”, se dice que “capturó la copas”de fanáticos en todo Canadá.

El luchador sordo saltó a la fama en los años 70, compitiendo en Japón tanto con New Japan Pro Wrestling como con All-Japan Pro Wrestling.

En los años 80, Mackney pasó tres años en la WWE, lo que consolidó su nombre en la historia de la lucha libre.

Rindiendo homenaje a la estrella del deporte, Maple Leaf Pro Wrestling dijo: “Maple Leaf Pro está triste al enterarse del fallecimiento hoy de “Silent” Brian Mackney, un ex alumno y leyenda de Maple Leaf Wrestling en Toronto.

“Mackney fue más que un oficial, que no sólo se ganó los corazones de los fanáticos de Toronto en las décadas de 1970 y 1980, sino que también ganó atención en todo el mundo, compitiendo en Japón tanto con New Japan Pro Wrestling como con All-Japan Pro Wrestling.

“También trabajó en varios territorios de la NWA, incluido el Atlántico Medio. Cuando la WWF se hizo cargo de Toronto, Silent Brian continuó trabajando en Toronto para Vince McMahon durante varios años.

“Sorprendentemente, Brian Mackney logró todo esto como persona sorda, demostrando que su discapacidad auditiva no lo frenaría; se elevó por encima de todo y logró lo que muchos no logran.

“Nos sentimos honrados de tener a Brian “Silent” presente en mayo pasado para nuestro evento en el antiguo Maple Leaf Gardens y estamos orgullosos de su lugar y legado en la historia de Maple Leaf Wrestling.

“Enviamos nuestro más sentido pésame a la familia, amigos y fanáticos de Silent Warrior durante este tiempo”.

Se produce pocas semanas después de la muerte de la ex estrella de la WWE Sir Mo, a los 58 años.

Sir Mo, cuyo nombre real es Robert Horne, estuvo en la WWE de 1993 a 1996, formando parte del famoso equipo Men on a Mission.

Se asoció con Mable, más tarde conocido como Viscera, para ganar el título en parejas, su único campeonato en la WWE.

Horne sufría de neumonía y estuvo en la UCI durante el último mes mientras luchaba contra una infección en la sangre.

La luchadora retirada Leilani Kai confirmó la noticia de su fallecimiento en Facebook.

“Me rompe el corazón saber que Bobby Horne, más conocido por los fanáticos de la lucha libre como Sir Mo de Men on a Mission, falleció”, escribió.

“Conocí a Bobby por primera vez cuando ambos viajábamos con la WWF a mediados de los 90.

“Él siempre fue amable conmigo: siempre sonreía, bromeaba y trataba a todos con respeto.

“Cuando eras nuevo o aún no encajabas, Bobby tenía una manera de hacerte sentir bienvenido.

“Eso significó mucho en aquel entonces, especialmente en esos largos viajes por carretera cuando ser parte de la familia del vestuario era lo más importante.