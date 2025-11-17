La estrella de Newcastle, Lewis Miley, rompe el silencio sobre los trolls de las redes sociales mientras busca emular a su compañero Geordie Elliot Anderson.

LEWIS MILEY sueña con reunirse con el viejo amigo de Newcastle Elliot Anderson en el mediocampo de Inglaterra.

El joven de 19 años progresó en la academia del club local Toon hasta llegar al primer equipo de Eddie Howe, al igual que su compañero Geordie.

Regístrese para el hoja informativa ¡Gracias!

Los Magpies se vieron obligados a vender a Anderson, de 23 años, a Nottingham Forest el año pasado y el prodigio se ha convertido en una estrella senior de los Tres Leones.

Recién en junio el as del Forest ayudó a la Inglaterra sub-21 de Lee Carsley a levantar su segunda corona consecutiva en el Campeonato de Europa.

Y, después de no tener la oportunidad de convertirse en compañeros de mediocampo en Tyneside con Howe, Miley pretende seguir sus pasos y unirse nuevamente en el escenario internacional.

El as, que disputará el partido de clasificación para la Eurocopa sub-21 contra Eslovaquia el martes después de ayudar a los campeones a vencer a la República de Irlanda el viernes, dijo: “Absolutamente. Elliot lo está haciendo muy bien en este momento.

NIÑO AFORTUNADO La estrella de la EFL se pierde la temporada antes de ser rescatada por un cómico gol en propia meta GITT BIEN PRONTO Actualización sobre lesiones del Chelsea mientras Gittens sale cojeando durante el choque de Inglaterra U21

“He entrenado con él desde la academia hasta el primer equipo, así que es realmente genial ver lo que está haciendo.

“Nos mantenemos en contacto de vez en cuando. Es genial verlo jugar y ver cómo le va”.

“Incluso en Newcastle, cuando no jugaba mucho, siempre fue un gran jugador en los entrenamientos. Todos conocían las cualidades que tenía y ahora las está demostrando”.

Los actuales compañeros de Miley en Newcastle recientemente se unieron a él después de que el joven decidiera limitar las respuestas a una publicación que hizo en X para marcar su aparición número 50 con Toon.

LAS MEJORES APUESTAS GRATIS Y OFERTAS DE REGISTRO DE APUESTAS

A pesar de tener un desempeño admirable en el empate sin goles de septiembre en Bournemouth, algunos fanáticos aún respondieron con negatividad y cuestionaron la decisión de Howe de jugar con él.

Aunque Miley insiste en que, gracias al apoyo de quienes lo rodean, eso no lo desconcertó en lo más mínimo.

“Realmente no uso mucho las redes sociales. Realmente nunca las miro demasiado.

“Tengo gente muy buena a mi alrededor que me apoya en momentos como ese. Es algo realmente importante, tener familia y gente buena a tu alrededor.

“No fue gran cosa. Es bastante normal en el fútbol. En esos momentos, simplemente hay que ser aún más fuerte y no escuchar demasiado”.

“El entrenador y su personal han sido realmente buenos para mí. Pasar por la academia es algo muy importante y ganarme su confianza.

“Ha confiado en mí en muchos partidos importantes esta temporada hasta ahora y espero que así continúe”.