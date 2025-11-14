‘La estrella de UFC más sexy del mundo’ Polyana Viana muestra su trasero cubierto de moretones después de un brutal entrenamiento de lucha libre

La estrella de MMA Polyana Viana ha mostrado su trasero cubierto de moretones después de realizar un brutal entrenamiento de lucha libre.

Viana, de 33 años, compite en la división femenina de peso paja de UFC.

El luchador brasileño también es una estrella viral con un millón de seguidores en Instagram.

Sin embargo, la publicación más reciente de la belleza Samba llamó la atención cuando reveló algunos moretones de aspecto desagradable.

Viana compartió una serie de imágenes en su página luciendo un diminuto bikini con estampado de leopardo junto a una piscina. piscina.

Ella subtituló su publicación: “Después de la práctica de lucha libre.

“Últimos días de verano.”

Pero los fanáticos no pudieron evitar notar una colección de marcas oscuras en su trasero mientras posaba desde varios ángulos diferentes en el calor de Nevada.

Afortunadamente, la Dama de Hierro estuvo presente para explicar el origen de las marcas.

En los comentarios debajo de la publicación, dijo: “Los moretones son por el entrenamiento de agarre y la defensa de derribo”.

Una vez aclarado esto, un fan dijo: “En caso de duda, siempre es mejor aclararlo”.

Un segundo dijo: “Heridas de un guerrero”.

Un tercero añadió: “Ese cuerpo magullado necesita un masaje de recuperación lenta”.

Otro dijo: “Me preguntaba eso porque tienes moretones, pero te ves increíble”.

Un quinto dijo: “Perfecto”.

Viana, originaria de Sao Geraldo do Araguaia, ha estado activa en UFC desde 2013.

Es cinturón negro en Jiu Jitsu brasileño y tiene un récord de UFC de 13 victorias, cinco por nocaut y ocho derrotas en 21 peleas.

La última pelea de Viana fue en abril de este año, una derrota por sumisión por estrangulamiento trasero desnudo en el segundo asalto ante Jaqueline Amorim en Kansas City.

Ha perdido tres de sus últimas cuatro peleas, y su última victoria fue en 2022 contra Jinh Yu Frey mediante un KO con un puñetazo en el primer asalto.

Viana también es madre de Deivid, de 14 años, pero se le ha mantenido alejado del foco público.

Deivid ha vivido gran parte de su vida con la madre de Viana, quien la crió sola, en su ciudad natal.

En una entrevista de 2018, Viana reveló que lamentaba no haber podido pasar más tiempo con él desde que comenzó a pelear y le dijo a MMA Fighting que solo había estado presente en uno de sus cumpleaños en ese momento debido a su carrera.