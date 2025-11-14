Home Deportes ‘La estrella de UFC más sexy del mundo’ Polyana Viana muestra su...

‘La estrella de UFC más sexy del mundo’ Polyana Viana muestra su trasero cubierto de moretones después de un brutal entrenamiento de lucha libre

By
Enrique Salazar
-
8
0


La estrella de MMA Polyana Viana ha mostrado su trasero cubierto de moretones después de realizar un brutal entrenamiento de lucha libre.

Viana, de 33 años, compite en la división femenina de peso paja de UFC.

Polyana Viana mostró su trasero cubierto de moretones en una publicación de InstagramCrédito: Instagram / @polyanaviana
Compartió varias imágenes de ella misma en un diminuto bikini.Crédito: Instagram / @polyanaviana
La publicación hizo que los fanáticos se derrumbaran.Crédito: Instagram / @polyanaviana
Pero algunos fanáticos cuestionaron el origen de los moretones en su trasero.Crédito: Instagram / @polyanaviana
Ella reveló que eran del entrenamiento de lucha y derribo.Crédito: Instagram / @polyanaviana

El luchador brasileño también es una estrella viral con un millón de seguidores en Instagram.

Sin embargo, la publicación más reciente de la belleza Samba llamó la atención cuando reveló algunos moretones de aspecto desagradable.

Viana compartió una serie de imágenes en su página luciendo un diminuto bikini con estampado de leopardo junto a una piscina. piscina.

Ella subtituló su publicación: “Después de la práctica de lucha libre.

‘Estoy buscando violencia’

La estrella de Onlyfans & Power Slap revela extrañas solicitudes que envían los fanáticos

‘TIEMPO LIBRE’

Edwards de UFC revela desintoxicación de las redes sociales después de una gran pérdida antes del regreso decisivo

“Últimos días de verano.”

Pero los fanáticos no pudieron evitar notar una colección de marcas oscuras en su trasero mientras posaba desde varios ángulos diferentes en el calor de Nevada.

Afortunadamente, la Dama de Hierro estuvo presente para explicar el origen de las marcas.

En los comentarios debajo de la publicación, dijo: “Los moretones son por el entrenamiento de agarre y la defensa de derribo”.

Chris Eubank Jr vs Conor Benn 2 – toda la información

¡ES HORA de la segunda ronda de la disputa familiar de esta generación!

Chris Eubank Jr y Conor Benn vuelven a enfrentarse golpe por golpe mientras ambos rivales buscan enorgullecer a sus padres.

La revancha de gran éxito se llevará a cabo en el estadio Tottenham Hotspur con capacidad para 62.000 espectadores el sábado 15 de noviembre.

Eubank Jr superó por poco a su acérrimo enemigo después de 12 brutales asaltos en abril para asegurarse el derecho a fanfarronear en lo que sin duda era un contendiente a la Pelea del Año.

Y las dos superestrellas británicas bailarán una vez más mientras Eubank Jr pretende hacer el doblete mientras Benn busca venganza después de sufrir la primera derrota en su carrera.

MIRA EUBANK JR VS BENN 2 SOLO EN DAZN

INFORMACIÓN

ÚLTIMAS NOTICIAS

VIDEO

*Si hace clic en un enlace en este cuadro, obtendremos ingresos de afiliados.

Una vez aclarado esto, un fan dijo: “En caso de duda, siempre es mejor aclararlo”.

Un segundo dijo: “Heridas de un guerrero”.

Un tercero añadió: “Ese cuerpo magullado necesita un masaje de recuperación lenta”.

Otro dijo: “Me preguntaba eso porque tienes moretones, pero te ves increíble”.

Un quinto dijo: “Perfecto”.

Viana, originaria de Sao Geraldo do Araguaia, ha estado activa en UFC desde 2013.

Es cinturón negro en Jiu Jitsu brasileño y tiene un récord de UFC de 13 victorias, cinco por nocaut y ocho derrotas en 21 peleas.

La última pelea de Viana fue en abril de este año, una derrota por sumisión por estrangulamiento trasero desnudo en el segundo asalto ante Jaqueline Amorim en Kansas City.

Ha perdido tres de sus últimas cuatro peleas, y su última victoria fue en 2022 contra Jinh Yu Frey mediante un KO con un puñetazo en el primer asalto.

Viana también es madre de Deivid, de 14 años, pero se le ha mantenido alejado del foco público.

GIRO DE FEUD DE TURBO

El hermano de Adam Peaty arrestado por amenazas de despedida de soltero enviadas a un atleta olímpico

HORROR DE CHOCOLATE

Los compradores de Tesco critican el precio “repugnante” de las latas Quality Street de 750 g

Deivid ha vivido gran parte de su vida con la madre de Viana, quien la crió sola, en su ciudad natal.

En una entrevista de 2018, Viana reveló que lamentaba no haber podido pasar más tiempo con él desde que comenzó a pelear y le dijo a MMA Fighting que solo había estado presente en uno de sus cumpleaños en ese momento debido a su carrera.

Viana ha estado activa en UFC desde 2013.Crédito: Getty
Tiene un récord de 13 victorias en 21 peleas.Crédito: Getty
Viana es cinturón negro de jiu-jitsu.Crédito: Instagram / @polyanaviana
Viana es oriunda de BrasilCrédito: Instagram / @polyanaviana
La belleza de Samba tiene un millón de seguidores en su página de InstagramCrédito: Instagram / @polyanaviana



Fuente

RELATED ARTICLESMORE FROM AUTHOR

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here