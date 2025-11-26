La estrella del Bayern de Múnich, Michael Olise, ayuda al ‘hermano mayor’ Eberechi Eze a instalarse en el Arsenal con sesiones de ajedrez

EBERECHI EZE y Michael Olise se enfrentarán por primera vez como rivales cuando el Bayern de Múnich viaje a los Emiratos el miércoles por la noche.

Pero a SunSport le han contado cómo Olise ha desempeñado un papel clave a la hora de ayudar a su “hermano mayor” Eze a adaptarse a la vida en el norte de Londres.

Regístrese para el hoja informativa ¡Gracias!

SunSports puede revelar en exclusiva que la pareja fue vista cenando en un restaurante en el centro de Londres durante el parón internacional que acaba de terminar, donde se pusieron al día e informaron sobre cómo le van las cosas al nuevo mediocampista del Arsenal.

Eze dejó a su familia en el sur de Londres y se mudó a un lujoso apartamento en Barnet mientras se adapta a la vida como jugador del Arsenal. Pero una persona que ha estado ahí durante toda la transición es Olise del Bayern.

SunSports puede revelar que la pareja todavía juega online ajedrez juntos, un juego que disfrutaban habitualmente durante su estancia en Crystal Palace.

El Francia El internacional también ha sido visto regularmente en Londres con el excentrocampista del Palace durante sus días libres.

EZE BREEZ Se insta a Thomas Tuchel a desairar a Jude Bellingham y Cole Palmer como héroes del Arsenal ARSENAL VS BAYERN Vista previa de apuestas, predicciones, consejos y cuotas para el enfrentamiento de la Liga de Campeones

Olise ha hecho un esfuerzo genuino para ver todos los juegos de Eze y brindar retroalimentación desde su movimiento de mucho dinero, según le dijeron a SunSport.

Incluso antes de este fin de semana, Olise confiaba en que era sólo cuestión de tiempo que llegaran las asistencias y los goles.

Antes del hat-trick del fin de semana de Eze, su primer gol con el club llegó contra el Crystal Palace, equipo que abandonó en verano.

Su hat-trick llegó luego contra el Tottenham, el club al que estuvo a punto de unirse antes de que el Arsenal hiciera su movimiento.

OFERTA DE BIENVENIDA DE SUN VEGAS: OBTÉN UN BONO DE £ 50 CUANDO TE REGISTRES

Olise se refiere a Eze como su “hermano mayor”, e incluso antes de mudarse al Bayern, la pareja se quedaba en el campo de entrenamiento Copers Cope del Crystal Palace para trabajar en jugadas a balón parado y reflexionar sobre hasta dónde esperaban llegar en sus carreras.

El ex subdirector del Palace, Shaun Derry, le dijo a SunSports cómo el dúo se quedaba constantemente atrás después del entrenamiento: “Recuerdo que él y Olise pasaron mucho tiempo después de una sesión de entrenamiento.

“Estaban practicando las jugadas a balón parado, practicando sus habilidades individuales, incluso dos toques, asegurándose de que su juego se desarrollara exactamente de la manera que querían”.

Eze ha llegado al gran escenario de la Liga de Campeones con 27 años, mientras que Michael Olise es actualmente el nuevo favorito del Bayern de Múnich, un jugador que no puede equivocarse en este momento.

Para Eze, este es el sueño que siempre ha tenido. Las fuentes hablan de cómo ha sido una incorporación brillante en el vestuario del Arsenal y de cómo envía mensajes regularmente. Mikel Arteta preguntando cómo puede ser más útil para el equipo.

Arteta elogió la actitud de Eze tras su hat-trick: “Las cosas pasan por una razón.

“Después del compromiso internacional, tuvo dos días libres y después de un día quiso entrenar.

“Quería mejorar, quería practicar más y me hacía preguntas sobre esto y aquello.

“Cuando un jugador tiene tanto talento y sus ganas están a ese nivel, pasan estas cosas. Y se lo merece totalmente. Estoy muy feliz por él porque desde el día que llegó aportó algo más al equipo”.

“Es una alegría, es un aura que este equipo necesitaba y ojalá le dé mucha confianza, que en cualquier momento nos puede ganar un partido.

VISTA LAVALEY Enorme erupción volcánica envía cenizas a 6 millas de altura y gas venenoso hacia las aldeas TRAIDORES CAOS Evidencia explosiva que demuestra que la estrella de Traitors NO ES el padre del bebé de Charlotte

“Esa es la habilidad que tiene, y ciertamente necesita desarrollar ese talento”.

Contra el Bayern, Eze no sólo jugará contra su “hermano” menor Olise, sino que ambos vivirán un sueño del que hablaron a menudo durante su estancia en el sur de Londres y de lo rápido que todo se ha hecho realidad para ellos.