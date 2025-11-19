La estrella del Liverpool y Hungría, Szoboszlai, rompe el silencio tras ser acusada de “burlarse” de Irlanda antes de la aplastante derrota.

El mediocampista del LIVERPOOL Dominik Szoboszlai ha negado firmemente las acusaciones de que enfrentó a Irlanda durante la derrota de Hungría en el último suspiro en las eliminatorias para la Copa del Mundo.

HungríaEl capitán del equipo pareció celebrar que Barnabás Varga hiciera el 2-1 en el minuto 37 girándose hacia la línea de banda, colocándose el pulgar en la nariz y moviendo los dedos en un gesto burlón. Luego también fingió llorar.

Fue el mismo gesto que hizo Cristiano Ronaldo ante los irlandeses el partido anterior, segundos antes de su tarjeta roja.

Las lágrimas falsas de Szoboszlai se volvieron demasiado reales al final del partido, cuando ya avanzado el tiempo de descuento, Troy Parrot completó su hat-trick para enviar Hungría quedar fuera de la carrera de la Copa del Mundo.

Sin embargo, el número ocho del Liverpool ha explicado que las imágenes no son como parecen.

Le dijo al medio húngaro Blikk dos días después de la derrota: “Esto es una broma entre mis propios compañeros, Andras Schafer, Barnabas Varga y Peter Szappanos.

“Si fuera para los irlandeses, se lo diría”.

Sin el contexto de ese momento, el ex Irlanda adelante kevin Doyle pareció ofenderse por el gesto mientras estaba de servicio como experto.

Después de correr alrededor del RTE Sport Studio, Doyle se detuvo y gritó: “Chúpate eso, Liverpool do***.”

Inmediatamente después de su grosero comentario, Doyle se disculpó con sus compañeros. RTE Experto en deportes Didi Hamman – anteriormente de Liverpool – quien también estaba en el estudio.

Para ser justos, Milos Kerkez también estuvo en la selección húngara y juega en Liverpoolpor lo que no se puede decir con seguridad que la diatriba de Doyle estuviera dirigida a Szoboszlai.

La estrella húngara dijo: “Aún es difícil aceptar lo que pasó pero lamentablemente tenemos que vivir con ello y seguir adelante.

“Ciertamente hay una razón por la que esto siempre nos pasa, pero intentamos sacar lo positivo de los momentos más difíciles.

“Tuvimos posibilidades hasta el final, creíamos que podíamos llegar a los playoffs”.

Al final, Irlanda logró uno de los cambios más improbables de la semana con un par de victorias sobre Portugal y Hungría que los catapultaron a los playoffs.

Szoboszlai ahora volverá a centrarse en los esfuerzos de su club mientras el Liverpool, campeón de la Premier League, busca recuperarse después de una reciente racha de mala forma.

Los Rojos ocupan actualmente el octavo lugar en la tabla, a ocho puntos del líder Arsenal.

Su primer partido de regreso después del parón internacional llega este sábado contra un equipo de Nottingham Forest que todavía se encuentra en pie bajo las órdenes de Sean Dyche.