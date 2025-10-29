La estrella del Manchester United, Chido Obi, suma una impresionante cuenta de goles en la victoria en Rochdale, pero no estará en la alineación de Amorim en el corto plazo.

CHIDO OBI volvió a estar entre los goles de la sub-21 del Manchester United, pero puede que pase un tiempo antes de que lo huela con el primer equipo.

Obi, de 17 años, empujó clínicamente a los jóvenes del United por delante en el minuto 13 en Rochdale en la Copa de la Liga Nacional mientras continúa ejerciendo su oficio con la segunda cuerda.

El internacional gibraltareño James Scanlon marcó el segundo gol del Manchester United en el tiempo añadido para ganar 2-0.

El delantero anotó su quinto gol en diez apariciones en una temporada que esperaba pasar con la selección absoluta.

Obi ascendió al primer equipo en medio de una crisis de lesiones a mediados de febrero, debutó y apareció siete veces más.

Su destreza goleadora era tan reconocida que le preguntaron a Rubén Amorim si el United lo había excluido por error de su equipo de la Europa League.

Pero con un nuevo delantero de £74 millones en el edificio de Carrington, sin fútbol europeo en el calendario del United y sin eliminatorias de copa hasta enero, Obi continúa su desarrollo en la academia.

Kobbie Mainoo y Joshua Zirkzee, dos compañeros de equipo mucho mayores que Obi, ni siquiera han sido titulares con el United esta temporada.

Diego León, el fichaje más crudo del verano del United, estaba en la alineación con Obi en Rochdale. El paraguayo de 18 años está esperando su momento en el fútbol filial.

Su compañero lateral izquierdo Tyrell Malacia, el miembro superviviente del “escuadrón bomba” de Amorim, incluso fue incluido en la convocatoria del United para la jornada contra el Brighton por delante del León.

Menos partidos han significado menos lesiones para el United esta temporada. Sólo Lisandro Martínez y Harry Maguire estuvieron ausentes en la victoria del fin de semana contra Brighton.

A menos que haya una serie de heridos durante el ataque, Obi está destinado a permanecer con su grupo de edad hasta el Año Nuevo.

Hay un vestuario separado adyacente al área de vestuario del primer equipo en el nuevo edificio de £ 50 millones del United en Carrington, reservado para talentos emergentes como Obi.

El perfil de Obi está en la sección del primer equipo de la web del United pero no tiene su propio casillero en el vestuario de Carrington.

En Spotland, el entrenador del United, Travis Binnion, tuvo que ordenar a Obi que presionara más intensamente y sacudió la cabeza después de que se metió en problemas con el dribbling en la primera mitad.

Binnion lo hizo de nuevo cuando Obi logró un descanso en el primer minuto de la segunda mitad antes de ofrecerle al jugador aliento y consejos sobre su posicionamiento.

Impresionante récord goleador

La noche de Obi terminó con su sustitución en el minuto 82 en un campo donde salió desde el banquillo para ayudar al ganador hace 11 meses.

Llama la atención el récord goleador del internacional danés sub-21 a nivel juvenil con el Arsenal y el United: 32 goles en 21 partidos con el Arsenal sub-18 y 19 en 24 con las categorías inferiores del United.

Sus cameos con Amorim y su debut completo en Brentford fueron evidencia adicional de que su ascenso fue impuesto, en lugar de ganado.

Amorim describió sin rodeos a Obi como “ingenuo” después de la eliminación en la quinta ronda de la Copa FA ante el Fulham en marzo, lo que sugirió que Obi no estaba en el primer equipo que se quedó.

Fue titular en la derrota en semifinales de la FA Youth Cup ante el Aston Villa, un indicador de que el cuerpo técnico del United reconoció que ese era su verdadero nivel.

A medida que se acerca su cumpleaños número 18 el próximo mes, Obi está operando a su nivel con la sub-21, olfateando el gol.