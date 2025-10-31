La estrella del Manchester United, Senne Lammens, revela los dos consejos de Peter Schmeichel a pesar de que la leyenda ‘tiene reservas’

SENNE LAMMENS insiste en que está feliz de ser el “aburrido” del Manchester United y aspira a estar en el club durante diez años.

El United ha ganado los tres partidos que verano Lammens ha comenzado los fichajes y los aficionados coreaban: “¿Eres Schmeichel disfrazado?”. en su debut ante el Sunderland.

El United se hizo con Lammens después de que el técnico Rubén Amorim decidiera dejar marchar a André Onana.

Onana soportó dos años propensos a errores con el United antes de unirse al Trabzonspor en calidad de préstamo por una temporada y su reemplazo, Altay Bayindir, también cometió errores en las tres derrotas del United en la Premier League esta temporada.

Algunos fanáticos del United en línea han calificado a Lammens de “aburrido” como un cumplido después de que llegó al servicio nacional de Bélgica vestido con ropa beige.

Lammens cree que lo que el United necesita es personalidad.

El jugador de 23 años dijo: “A lo largo de los años, han visto por aquí a porteros y jugadores que no eran nada aburridos.

“Pero eso también tuvo consecuencias en el campo. Soy un lindo cambio para los fanáticos”.

“Lo entendí, sí. Porque, a diferencia de otros, llegué a la selección nacional con ‘ropa normal’. También me doy cuenta de que al mundo exterior le parezco aburrido.

“Pero ese es exactamente el tipo de portero que quiero ser: alguien que sea firme y que no se deje atrapar por los altibajos.

“También espero poder jugar aquí durante diez años y ser importante para poder dejar un legado como el de Schmeichel y Edwin van der Sar”.

Peter Schmeichel le dijo a Sun Sport que nunca había oído hablar de Lammens, quien llegó por £ 18,2 millones procedente del Royal Antwerp en transferencia. fecha límite día.

Desde entonces, Lammens ha hablado con Schmeichel, que asiste habitualmente a los partidos del United en su papel de experto extranjero.

El personal del United ha comparado a Lammens con su ex portero ganador de la Liga de Campeones, Van der Sar, debido a su tranquilidad.

Lammens ya trabaja con un gran portero de la Real Madrid El portero Thibaut Courtois, sigue siendo la primera opción de Bélgica.

Pero Lammens espera reemplazar a Courtois, a pesar de la competencia de Matz Sels del Nottingham Forest.

Le dijo a Nieusblad: “Bueno, ambos están claramente por encima de mí en este momento.

“Pero en los próximos años intentaré conseguir ese puesto número uno con los Red Devils (el apodo de Bélgica).

“Ese es mi objetivo, por eso me mudé al United.

“En uno de los primeros partidos vino (Schmeichel) a charlar al margen y fue muy amable.

“Trató de tranquilizarme, me dijo que simplemente hiciera lo mío y le diera confianza a mi defensa”.

“Es comprensible que él también tuviera reservas. Cuando firmé, simplemente no me conocía todavía.

“No creo que haya visto muchos partidos de Amberes”.