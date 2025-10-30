La estrella del Marsella, Bilal Nadir, de 21 años, colapsa en el choque de la Ligue 1 y es trasladada de urgencia al hospital mientras los gigantes franceses publican su actualización de salud

El club FRANCÉS Marsella ha emitido una actualización alentadora después de que el mediocampista Bilal Nadir colapsara sin previo aviso en los últimos minutos de un partido.

El miércoles por la noche, el Marsella lideraba al Angers 2-1 en el minuto 86 de un partido de la Ligue 1 cuando ocurrió el aterrador incidente con el balón fuera de juego.

Regístrese para el hoja informativa ¡Gracias!

El internacional juvenil marroquí, de 21 años, fue rápidamente puesto en posición de recuperación por sus compañeros y oponentes antes de que el personal médico lo evacuara en camilla.

El comunicado del Marsella decía: “El jugador no perdió el conocimiento en el momento del incidente.

“Desde el momento en que fue atendido por el personal médico del club y los servicios de emergencia presentes en el lugar, todos sus signos vitales fueron normales.

“Como medida de precaución, Bilal Nadir fue trasladado al hospital para someterse allí a una evaluación médica completa.

PÉRDIDA TRÁGICA El jockey Tommie Jakes muere en su casa a los 19 años pocas horas después de su último viaje NEVADO El choque de playoffs APOSPUESTO después de la mayor nevada de octubre desde que comenzaron los registros

“Su estado de salud es bueno y actualmente se encuentra en observación para continuar con esta evaluación.

“El club agradece a los equipos médicos por su capacidad de respuesta, así como a los numerosos aficionados por sus mensajes de apoyo.

“Se comunicará más información en función de la evolución de la situación”.

Nadir fue producto de la academia juvenil del Niza antes de firmar su primer contrato profesional con el Marsella en julio de 2021.

LOS MEJORES CASINOS EN LÍNEA: LOS MEJORES SITIOS DEL REINO UNIDO

Hizo su debut absoluto en una derrota por 4-0 ante el PSG en septiembre de 2023, disputando 34 partidos con el club y marcando un gol.

Marsella finalmente concedió el empate tardío en el sexto minuto del tiempo adicional para empatar 2-2, pero el resultado no fue su mayor preocupación.

El técnico Roberto De Zerbi dijo en la conferencia posterior al partido: “Perdió el conocimiento y fue al hospital para pruebas y controles. Todos estamos preocupados, pero esperamos que no sea nada grave”.

Su compañero de equipo Matt O’Riley añadió: “Fue un shock para todos cuando lo vimos en el suelo, pero está bien y le deseamos todo lo mejor”.

En diciembre de 2023, el capitán del Luton Town, Tom Lockyer, sufrió un paro cardíaco durante un choque de la Premier League contra el Bournemouth.

Mientras el partido fue suspendido, Lockyer, de 30 años, se recuperó por completo e incluso regresó a la acción competitiva con los Bristol Rovers de la Liga Dos el sábado pasado.