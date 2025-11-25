La estrella del voleibol, de 28 años, engaña a la muerte después de que le dispararan en un intento de atraco y la llevaran de urgencia al hospital.

Una estrella del voleibol BRASILEÑO dice que ha “nacido de nuevo” después de sobrevivir a un disparo en un intento de atraco.

Los ladrones atacaron a Julia Azevedo mientras viajaba en un automóvil con su padre en Río de Janeiro el domingo.

Regístrese para el Deporte hoja informativa ¡Gracias!

El joven de 28 años fue alcanzado en la espalda por una bala disparada por uno de los ladrones.

Afortunadamente para Azevedo, la bala no alcanzó su médula espinal por un “milímetro” y la salvó de una posible parálisis.

Azevedo recordó la terrible experiencia en una emotiva publicación de Instagram, que incluía una foto de la bala y una de su herida de salida.

La leyenda que lo acompañaba decía: “¡Nací de nuevo! De camino a casa, experimenté algo que nunca imaginé que sucedería: me dispararon.

ES UN ROBO Ofertas de viaje del Black Friday con 10 % de descuento en entradas para el Gran Premio de Gran Bretaña y dardos EL INFIERNO DE SCHUEY El amigo de Michael Schumacher hace una confesión desgarradora sobre la salud de la estrella de la F1

“Primero que nada quiero asegurarles a todos que estoy bien. La bala entró por mi espalda, pero gracias a Dios no alcanzó mi médula espinal.

“Pasó a 1 mm de mi columna y no perforó ningún órgano, pasó a menos de 1 cm de mi vejiga, pero salió sin causar mayores daños.

“Mi historia podría haber sido muy diferente… literalmente nací de nuevo.

“Estoy muy bien atendida, me estoy recuperando y necesitaré tomarme un pequeño descanso del voleibol, que es lo que más me gusta hacer, para poder recuperarme tranquilamente.

Lo más leído en Otros deportes

“Pero estaré bien y volveré aún más fuerte”.

Azevedo, estrella del Voleibol Tijuca Tenis Clube, agregó: “Me gustaría expresar mi más sincero agradecimiento por todos los mensajes, llamadas telefónicas, oraciones y cariño que he recibido. No tienes idea de lo reconfortante que es.

“Al mismo tiempo, es imposible no sentir una profunda tristeza por la violencia que estamos viviendo.

“No podemos normalizarlo y mucho menos proteger a quienes eligen hacer el mal.

“Me gustaría agradecer a los policías del 6º batallón por brindar toda la ayuda a mi familia y al equipo del Hospital Souza Aguiar, quienes me cuidaron maravillosamente.

“La vida es nuestro regalo más preciado, y ayer la mía se salvó por un milagro. Mi cuerpo está curado y, como SIEMPRE DIGOmi vida continúa.

“Gracias Dios por otra oportunidad. Y gracias a todos y cada uno de ustedes por su amor inquebrantable”.

El padre de Azevedo, Marcos, tuvo una escapada aún más difícil ya que una de las balas disparadas casi lo alcanza en la cabeza.

Mi historia podría haber sido muy diferente… literalmente nací de nuevo”.

Julia Azevedo en Instagram

Comentando el cartel de su hija, el vicepresidente del Tijuca Tenis Clube escribió: “Es tiempo de agradecer a Dios que nuestra familia pueda estar unida.

“Lo que pasamos fue una locura. Conducir un auto y verte recibir un disparo, llevarte al hospital, rezar para que estuvieras bien, acompañarte durante tu examen y ver la perplejidad de los médicos ante el recorrido de la bala y que ningún órgano vital fue afectado es algo que me dolió profundamente.

“Pero Dios es muy bueno y te cuidó, asegurándose de que pudieras superar esto.

“Agradezco a los médicos y policía a los oficiales por su excelente atención y amabilidad al llevarlo al hospital y permanecer con nosotros hasta que todo se resolvió.

“Naciste de nuevo. Gracias Dios”.

Tijuca Tenis Clube dijo en un comunicado: “Tijuca Tenis Clube puede confirmar que la atleta Julia Azevedo, del equipo profesional de voleibol femenino, se encuentra bien y fuera de peligro después de recibir un disparo en un intento de robo el domingo por la noche, en las esquinas de la calle Conde de Bonfim y Henry. Vado Calle.

SIN PESAR McDonald’s dos veces al día me vio llegar al puesto 25… Perdí el puesto 12 y ahora mis ex quieren que vuelva FRACASO Soy una celebridad sumida en el caos mientras las estrellas son EVACUADAS del campamento y la filmación se retrasa

“Recibió atención médica inmediata después del incidente y ahora se encuentra en casa recuperándose de esta terrible experiencia.

“Tijuca Tenis Clube desea a nuestro deportista una pronta recuperación”.