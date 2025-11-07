La estrella olvidada del Arsenal, de 28 años, filmada mientras entrena después de diez meses de baja lesionada mientras los fanáticos dicen “como un nuevo fichaje”

La estrella del ARSENAL, Gabriel Jesús, fue vista de nuevo entrenando después de diez meses de baja lesionado.

El as brasileño ha regresado a los entrenamientos del primer equipo en un impulso oportuno para Mikel Arteta.

Jesús, de 28 años, estaba de baja desde enero por un problema en la rodilla.

Sin embargo, fue fotografiado nuevamente en acción en London Colney el jueves.

El club publicó un vídeo del delantero entrenando con sus compañeros.

A los aficionados les encantó ver al número 9 del Arsenal de nuevo en acción, y un aficionado dijo: “Esto es glorioso, sería como un nuevo fichaje cuando esté completamente de vuelta. No puedo esperar a verlo de nuevo en el campo”.

Un segundo dijo: “Nuestro salvador ha regresado, como si nunca se hubiera ido. Defensores, comiencen a orar”.

Otro dijo: “Si quieres ganar la liga, mantén a este chico en forma. Él es el Factor X”.

Un cuarto dijo: “¡Nunca he estado tan vivo!”.

Jesús también envió un mensaje a los fanáticos al final del video.

Él dijo: “Hola Gooners. Sí, soy yo. Segundo día con los chicos, muy feliz y no puedo esperar a verlos en los Emirates. Cuídense”.

Y el momento no podría ser mejor para los Gunners después de que Viktor Gyokeres fuera obligado a retirarse en el descanso de la victoria de la semana pasada sobre el Burnley antes de perderse el partido de la Liga de Campeones contra el Slavia Praga.

Sobre la llamada del sueco, Arteta dijo el lunes: “Creo que fue uno de los mejores partidos que él (Gyokeres) ha jugado.

“Creo que en general su actuación fue excepcional.

“Es una pena que haya sentido algo. Tuvimos que sacarlo porque sentía un pequeño malestar. Así que tendremos que esperar y ver”.

“Sintió algo muscular, así que tenemos que esperar para saber el alcance de eso”.

El Arsenal viaja a Sunderland para el partido inaugural del sábado por la tarde.

No está claro si Jesús, que se unió a los Gunners en 2022, regresará al equipo para enfrentarse a los Black Cats.

Sin embargo, la lesión de Gyokeres puede obligar a Arteta a devolverlo al banquillo.