La EX estrella de Inglaterra Nathan Redmond está entrenando con el club de crisis Sheffield Wednesday.

El extremo, de 31 años, es agente libre tras dejar el Burnley el pasado verano.

Redmond, que también jugó en la Premier League para Southampton y Norwich, ahora espera conseguir un contrato con el miércoles después de que se levantaron las restricciones de transferencia al club.

El técnico Henrik Pedersen está desesperado por caras nuevas y ya se ha abalanzado sobre el ex defensa del Leeds, Liam Cooper.

Junto con Redmond, el miércoles también recibió en su campo de entrenamiento al ex delantero del Sunderland Middlesbrough, Duncan Watmore.

El jugador de 31 años está buscando un acuerdo después de dejar Millwall.

Y al igual que Redmond, Watmore también ha estado entrenando con otros clubes del campeonato este mes.

Pero el jefe del miércoles, Pedersen, admite que por ahora sólo puede permitirse el lujo de fichar a uno.

Le dijo a BBC Sheffield: “Los dos nombres de los que habló (Redmond y Watmore) están entrenando con nosotros en este momento.

“Todavía estamos buscando en el mercado qué jugadores podrían ser jugadores potenciales para nosotros.

“Ahora mismo podemos fichar a uno más. Veremos qué pasa en los próximos días”.

Los informes afirman el miércoles que también están interesados ​​en llegar a un acuerdo por Timothy Fosu-Mensah.

El polivalente defensa de 27 años lleva un año sin club tras dejar el Bayer Leverkusen.

Y su paso por Inglaterra con Manchester United, Crystal Palace y Fulham podría colocarlo en la pole position para el codiciado contrato único del miércoles.

Hasta ahora se han presentado cinco ofertas para comprar los Owls, que fueron puestos a la venta el mes pasado después de caer en administración.

Marcó el fin del desastroso reinado del empresario tailandés Dejphon Chansiri.

Y ahora hay una creciente confianza entre los administradores de que en las próximas semanas se pueda completar un acuerdo por valor de alrededor de £50 millones.